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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ترامب يرد على ممداني : لن يتم اعتقال نتنياهو

ترامب
ترامب
فرناس حفظي

أشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى تصريح عمدة نيويورك زوهار ممداني بأنه سيعتقل رئيس الوزراء الإسرائيلي  بنيامين نتنياهو عند وصوله إلى الولايات المتحدة في سبتمبر ، إن أمكنه ذلك ، وكتب في منشور على شبكة "تروث سوشيال" أن "نتنياهو لن يُعتقل بأي شكل من الأشكال أثناء وجوده في الولايات المتحدة. 

و أضاف ترامب قائلا: إن نتنياهو  يحارب إيران، التي قتلت مؤخراً 52 ألف متظاهر بريء، والتي قتلت على مدى 47 عاماً جنوداً أمريكيين وغيرهم. الأشخاص الوحيدون الذين يجب اعتقالهم هم أولئك الذين قادوا إيران إلى دوامة الموت والدمار هذه".

حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من ردٍّ قاسٍ على مقتل جنود أمريكيين على يد إيران، وذلك بعد عطلة نهاية أسبوع دامية حصدت أرواح جنود من الجيش.

وكتب على موقع “تروث سوشيال”، اليوم الإثنين: "في كل مرة تقتل فيها إيران جنديًا أمريكيًا، ستدفع ثمن ذلك أضعافًا مضاعفة".

وأضاف أنه أبلغ كبار القادة العسكريين بتعليماته، وفقا لما أفادت به شبكة “سي إن إن” الإخبارية الأمريكية.

وكتب أيضًا: "تمّ إحالة هذا التوجيه إلى وزير الحرب، بيت هيجسيث، ورئيس هيئة الأركان المشتركة، دانيال كين، وجميع قادة الجيش".


 

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عمدة نيويورك رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الولايات المتحدة

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