توتر مفاجئ.. إيران تحتجز موظفين بالسفارة الفرنسية وباريس تلوح بالرد

قال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو إن "أجهزة الأمن الإيرانية" احتجزت اثنين من موظفي السفارة الفرنسية في طهران لعدة ساعات، مؤكداً أن ذلك سيترتب عليه "عواقب".

وأضاف بارو أن موظفي السفارة "احتُجزوا دون سبب، وخضعوا للاستجواب والتهديد الجسدي، قبل إطلاق سراحهم في نهاية المطاف".

وتابع: "أبلغتُ وزير الخارجية الإيراني أن هذه انتهاكات خطيرة وغير مقبولة على الإطلاق، ولا يمكن التغاضي عنها".

يأتي ذلك في ظل اشتعال الحرب الأمريكية الإيرانية مجددا بقصف متبادل بين الجانبين وتشن طهران غارات بالطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية على دول الخليج والأردن وسوريا.