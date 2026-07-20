هيئة النقل العام بالقاهرة توضح الفئات المعفاة من تذاكر الأتوبيسات

أعلنت هيئة النقل العام بالقاهرة ، استمرار تطبيق نظام الإعفاء من سداد قيمة تذاكر أتوبيسات النقل العام للفئات المستحقة، مؤكدة أنه لا توجد أي تعديلات على آلية الاستفادة من هذا النظام.

وأشارت الهيئة إلى أن الإعفاء الكامل يقتصر على الأتوبيسات العاملة على الخطوط العادية، ولا يشترط لاستخراج الخدمة الحصول على كارت دفع مسبق أو إصدار تذكرة ورقية.

قائمة المستفيدين من الإعفاء الكامل:

المواطنون الذين بلغوا سن 70 عامًا فأكثر.

حاملو بطاقات المحاربين القدماء.

المصابون وضحايا العمليات الحربية.

وفيما يخص الأتوبيسات المكيفة، أوضحت الهيئة أن حاملي بطاقات المحاربين القدماء وضحايا العمليات الحربية يستفيدون من تخفيض قيمة الرحلة باستخدام كارت الدفع المسبق، حيث يتم احتساب الأجرة بما يعادل ربع قيمة التذكرة وفقًا لعدد المحطات التي يقطعها الراكب



