ترتيب هدافي كأس العالم 2026 بعد نهاية البطولة

أسدل الستار على منافسات كأس العالم لكرة القدم ٢٠٢٦، بعدما توج المنتخب الإسباني بلقب البطولة إثر فوزه على نظيره الأرجنتيني بهدف دون مقابل، في المباراة النهائية التي امتدت إلى الأشواط الإضافية، ليحقق المنتخب الإسباني لقبه العالمي الثاني في تاريخه.

وشهدت المباراة النهائية صراعًا قويًا بين منتخبي إسبانيا والأرجنتين، إلا أن الدفاعات وحراس المرمى فرضوا كلمتهم خلال الوقت الأصلي، قبل أن ينجح المنتخب الإسباني في تسجيل هدف الفوز خلال الوقت الإضافي، ليحسم اللقب وسط فرحة كبيرة من جماهيره.

وعلى الرغم من المحاولات العديدة التي قام بها قائد المنتخب الأرجنتيني ليونيل ميسي، فإنه لم يتمكن من هز الشباك في المباراة النهائية، ليختتم مشواره في البطولة برصيد ثمانية أهداف، احتل بها المركز الثاني في قائمة الهدافين.

وحسم النجم الفرنسي كيليان مبابي صدارة ترتيب هدافي البطولة بعدما سجل عشرة أهداف خلال مشوار منتخب بلاده، لينال جائزة هداف كأس العالم، متفوقًا بفارق هدفين على ميسي، الذي قدم بطولة مميزة رغم خسارة اللقب في المباراة النهائية.

وجاء النرويجي إيرلينج هالاند والإنجليزي جود بيلينجهام في المركز الثالث برصيد سبعة أهداف لكل منهما، بينما احتل هاري كين وعثمان ديمبلي المركز التالي بعدما سجل كل لاعب ستة أهداف.

وضمت قائمة اللاعبين الذين أحرزوا أربعة أهداف كلًا من ميكيل أويارزابال، وإسماعيلا سار، وفينيسيوس جونيور، وخوليان كينيونيس، فيما سجل كل من كريستيانو رونالدو وإسماعيل صيباري ثلاثة أهداف خلال البطولة.

وجاء الترتيب النهائي لهدافي كأس العالم ٢٠٢٦ على النحو التالي:

1. كيليان مبابي، فرنسا، 10 أهداف.

2- ليونيل ميسي، الأرجنتين، 8 أهداف.

3- إيرلينج هالاند، النرويج، 7 أهداف.

4. جود بيلينجهام، إنجلترا، 7 أهداف.

5- هاري كين، إنجلترا، 6 أهداف.

6. عثمان ديمبلي، فرنسا، 6 أهداف.

7- ميكيل أويارزابال، إسبانيا، 4 أهداف.

8. إسماعيلا سار، السنغال، 4 أهداف.

9- فينيسيوس جونيور، البرازيل، 4 أهداف.

10. خوليان كينيونيس، المكسيك، 4 أهداف.

11. كريستيانو رونالدو، البرتغال، 3 أهداف.

12- إسماعيل صيباري، المغرب، 3 أهداف.



