رازوفيتش يتصدر قائمة المرشحين لتولي القيادة الفنية للزمالك

تكثف إدارة نادي الزمالك تحركاتها لحسم ملف المدير الفني الجديد، استعدادًا للموسم المقبل، حيث يتصدر المدرب الصربي فوك رازوفيتش قائمة المرشحين لتولي القيادة الفنية للفريق الأول لكرة القدم.

ووضعت إدارة الزمالك رازوفيتش على رأس خياراتها، بعدما نال إعجاب مسؤولي النادي بفضل خبراته التدريبية والنتائج التي حققها خلال مسيرته، وسط مفاضلة بين أكثر من اسم مطروح لتولي المهمة.

وتسعى الإدارة البيضاء إلى حسم ملف المدير الفني في أقرب وقت، من أجل منحه الفرصة الكاملة للإشراف على فترة الإعداد، ووضع تصور فني للفريق قبل انطلاق الموسم الجديد.

ويملك رازوفيتش سجلًا تدريبيًا مميزًا، بعدما خاض تجارب ناجحة مع عدة أندية، أبرزها في الدوري السعودي، حيث قاد الفيصلي ثم التعاون، كما سبق له تدريب الظفرة الإماراتي وعدد من الأندية الأوروبية، واشتهر بأسلوبه التكتيكي وانضباطه الفني.

ومن المنتظر أن تشهد الساعات المقبلة تطورات جديدة في المفاوضات، في ظل رغبة مسؤولي الزمالك في التوصل إلى اتفاق نهائي مع المدير الفني الجديد، لبدء مرحلة الإعداد للموسم المقبل في أسرع وقت ممكن.