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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

وزير الخارجية: مصر مستعدة لتصدير نموذجها التنموي الناجح بعدة مجالات للأشقاء فى موزمبيق

وزير الخارجية: مصر مستعدة لتصدير نموذجها التنموي الناجح في عدة مجالات إلى الأشقاء فى موزمبيق
وزير الخارجية: مصر مستعدة لتصدير نموذجها التنموي الناجح في عدة مجالات إلى الأشقاء فى موزمبيق
شيماء جمال

قال الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة خلال مؤتمر صحفي مع نظيرته بموزمبيق: “أكدت لمعالي الوزيرة -على الصعيد الاقتصادي والاستثماري- استعداد مصر الكامل، بكامل قدراتها وشركاتها الوطنية الرائدة، وبما تمتلكه من خبرات متراكمة في عملية التحديث التي تمت هنا تحت قيادة فخامة الرئيس على مدار السنوات العشر الماضية، لتصدير نموذجها التنموي الناجح في مجالات البنية التحتية والإسكان والطاقة والزراعة وإنشاء شبكات الطرق القومية إلى الأشقاء في موزمبيق؛ دعمًا لتلبية تطلعات الشعب الموزمبيقي الشقيق، والمساهمة في تنفيذ برنامج التحديث الذي يقوده فخامة الرئيس تشابو في موزمبيق، لتحقيق التنمية السريعة والمستدامة، وتحقيق المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين”.

وأضاف بدر عبد العاطي: “أشادت معالي الوزيرة بالتنامي الملحوظ لاستثمارات الشركات المصرية في موزمبيق، ونخص بالذكر الاستثمارات المصرية الكبيرة في قطاع الطاقة من خلال توسع الشركات المصرية في شبكات الغاز النظيف، وتحويل السيارات في موزمبيق لاستخدام الغاز الطبيعي، وأيضًا في قطاع الصناعات الدوائية وإنشاء مصانع في موزمبيق لإنتاج الأدوية، فضلًا عن المشروع الاستراتيجي لإنشاء مركز لوجستي وتصنيعي للدواء في موزمبيق باستثمارات تصل إلى 300 مليون دولار”.

وشدد وزير الخارجية والهجرة على أهمية تعزيز التعاون في المجالات التنموية، خاصة في مجالات الزراعة وإدارة الموارد المائية، فضلًا عن التعاون أيضًا في مجالات بناء القدرات والتدريب المهني والتعليم الفني.

وواصل بدر عبد العاطي: شرحت لمعالي الوزيرة أن الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية جاهزة لتلبية كل الاحتياجات لموزمبيق الشقيقة، كما تحدثنا بشكل مفصل حول التعاون في القطاع الصحي، بما في ذلك إرسال قافلة طبية مصرية إلى الأشقاء في موزمبيق، وتحدثنا باستفاضة حول التعاون في المجالات الأمنية والعسكرية، وستستمر مصر في تقديم الدعم الكامل في مجال التدريب وبناء القدرات، وتوفير المعدات الأمنية والعسكرية للأشقاء في موزمبيق، ودعمها في حربها ضد الإرهاب.

الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة موزمبيق الاقتصاد الرئيس

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