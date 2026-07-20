مصر لا تتبع أحداً.. أستاذ اقتصاد يحلل أبعاد التعاون مع أفريقيا وأوروبا

أكد الدكتور عمرو سليمان، أستاذ الاقتصاد بجامعة حلوان، أن الدولة المصرية تمتلك رؤية استراتيجية واضحة تم وضع لبناتها منذ أكثر من 13 عاماً بأسلوب علمي وتخطيط مدروس.

وأوضح الدكتور عمرو سليمان، أستاذ الاقتصاد بجامعة حلوان، خلال حواره مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "الساعة 6" عبر قناة "الحياة"، أن هذه الرؤية تهدف إلى إعادة مصر لمكانتها الطبيعية كقوة اقتصادية وسياسية مؤثرة، ليس فقط في محيطها العربي، بل في الدائرتين الأفريقية والأوروبية، بما يخدم مصالح المواطن المصري ويعزز من صمود الاقتصاد في وجه التحديات العالمية.

من الدعم السياسي إلى الشراكة الاقتصادية في أفريقيا

وأشار الدكتور عمرو سليمان، أستاذ الاقتصاد بجامعة حلوان، إلى أن عودة مصر لعمقها الأفريقي، وتحديداً من خلال الشراكة مع تنزانيا، تمثل تحولاً نوعياً من مجرد "الثقل السياسي" الذي ميز الستينيات، إلى "ثقل اقتصادي" يقوم على قاعدة المصالح المشتركة.

وأوضح أن مصر التي قادت أفريقيا للتحرر من الاستعمار قديماً، تقودها اليوم للخروج من دائرة الفقر والعوز من خلال مشروعات تنموية كبرى، مستشهداً بكلمة الرئيس السيسي في تنزانيا حول "المكاسب المشتركة للجميع" كمنهج ثابت للتعاون المصري الأفريقي.

البنية التحتية.. العمود الفقري لزيادة الصادرات

وفنّد الدكتور عمرو سليمان، أستاذ الاقتصاد بجامعة حلوان، آراء المشككين في جدوى مشروعات البنية التحتية، مؤكداً أن شبكة الطرق والموانئ التي شيدتها مصر خلال العشر سنوات الماضية هي "الأساس" الذي تقوم عليه الآن خطط زيادة الصادرات.