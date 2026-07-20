وزير الخارجية : بتوجيهات من الرئيس السيسي.. مصر تبذل جهدًا خارقًا للعمل على خفض التصعيد بالمنطقة

قال وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج الدكتور بدر عبدالعاطي إن مصر بتوجيهات من السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي تبذل جهدًا خارقًا بالتعاون مع الأشقاء والشركاء الإقليميين؛ للعمل على خفض التصعيد بالمنطقة ومنع الانزلاق فى حرب شاملة سيكون الجميع فيها خاسرًا.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده وزير الخارجية، اليوم الاثنين، مع مانويلا لوكاش وزيرة خارجية موزمبيق.

وردًا على سؤال لوكالة أنباء الشرق الأوسط بشأن الاتصالات الجارية لاحتواء التصعيد فى المنطقة لاسيما مع تكرار الاعتداءات الايرانية على دول عربية شقيقة، أوضح وزير الخارجية أن الرئيس السيسي يتابع أولًا بأول كل التطورات في المنطقة.

وأضاف "أنه رغم التصعيد الأخير لابد من الاستمرار في جهودنا، فنحن على تواصل مستمر تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي باستمرار التنسيق مع الولايات المتحدة وإيران والاتصالات والتنسيق والدعم الكامل مع الأشقاء بمجلس التعاون الخليجي والأردن؛ للتعامل مع الاعتداءات المتكررة والمستمرة والتي ندينها ونرفضها بكل حزم.

وشدد وزير الخارجية على أنه لا يوجد أي مبرر على الإطلاق للاعتداء على الدول من جانب إيران، فهو أمر مرفوض تمامًا ويمثل انتهاكًا سافرًا للقانون الدولي، قائلًا "إننا وخلال اتصالاتنا مع كافة الأطراف المعنية ندفع في اتجاه خفض التصعيد ونحو الحلول السياسية، وهناك مقترحات يتم تداولها ونأمل أن تسفر عن تحقيق للتهدئة وخفض التصعيد والعودة إلى طاولة المفاوضات".

من جانبها.. أشادت وزيرة خارجية موزمبيق بجهود مصر لتحقيق الاستقرار والسلام بالمنطقة، موجهة الشكر لمصر على دورها في الشرق الأوسط، حيث تسعى لإرساء السلام وقيم التسامح.

وتعليقًا على التطورات بالمنطقة، قالت "إن بلادها تشعر بالأسف لتداعيات هذه التطورات، والتي أدت إلى ارتفاع أسعار المحروقات والوقود بموزمبيق بنسبة 45%؛ بما ترتب عليه أيضًا ارتفاع الأسعار بشكل عام".