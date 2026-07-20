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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

زاهد محمود : باكستان تواصل اتصالاتها مع واشنطن وطهران سعيا للحل بدبلوماسية السلام

إيران وأمريكا
إيران وأمريكا
محمود محسن

أكد زاهد محمود، مدير معهد الدراسات الاستراتيجية للسلام والصراعات، أن زيارة وزير الداخلية الإيراني إلى باكستان تكتسب أهمية كبيرة في ظل تصاعد الحرب في الشرق الأوسط.

وأضاف في مداخلة مع الإعلامية هاجر جلال، مقدمة برنامج "منتصف النهار"، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن باكستان تسعى إلى تعزيز الانخراط الدبلوماسي وتواصل اتصالاتها مع كل من الولايات المتحدة وإيران، بهدف تهيئة الأجواء للعودة إلى طاولة المفاوضات، انطلاقاً من قناعتها بأن السلام لا يتحقق إلا عبر المسار الدبلوماسي.

وأوضح زاهد محمود أن وزير الداخلية الإيراني يحمل خلال زيارته رسائل من الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، بالتزامن مع استمرار المباحثات الثنائية بين طهران وإسلام آباد.

ولفت، إلى أن باكستان ستنقل بدورها موقف الجانب الأمريكي، وستشدد على ضرورة وقف الأعمال العدائية والتصعيد الجاري، باعتبار أن هذه الخطوة تمثل المدخل الأساسي لاستئناف المفاوضات بين الأطراف.

نهاية المطاف

وتابع مدير معهد الدراسات الاستراتيجية للسلام والصراعات أن القوة العسكرية قد تمنح أطراف الصراع ثقلاً في بعض المراحل، إلا أن الحل النهائي يكمن في الدبلوماسية، معرباً عن أمله في أن تسهم هذه الزيارة في تحقيق انفراجة دبلوماسية، وأن يتم التوصل إلى وقف للتصعيد يعقبه استئناف للمباحثات، سواء بشكل فوري أو بعد فترة قصيرة، مؤكداً أن التفاوض يظل الخيار الحتمي في نهاية المطاف.

زاهد محمود وزير الداخلية الإيراني الشرق الأوسط إيران أمريكا

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