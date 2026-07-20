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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

وزير الخارجية : الرئيس السيسي يتطلع لاستقبال تشابو في القاهرة لتدشين عهد جديد من الشراكة التنموية

وزير الخارجية
وزير الخارجية
شيماء جمال

قال الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، إن زيارة معالي الوزيرة ماريا لوكاش، وزيرة الشؤون الخارجية والتعاون بجمهورية موزمبيق الشقيقة، إلى مصر تكتسب خصوصية استثنائية، حيث تأتي تزامنًا مع مرور 50 عامًا على تدشين العلاقات الدبلوماسية التاريخية بين مصر وموزمبيق، وهي العلاقات القائمة على إرث راسخ من ثقة متبادلة ودعم القاهرة المقدر لحركات التحرر الوطني الأفريقي.

وأضاف: أننا نعتز فى مصر بأن معالي الوزيرة إحدى الوجوه البارزة لخريجي معهد الدراسات الدبلوماسية المصري، معربًا عن اعتزاز مصر بأنها تتولى اليوم قيادة الجهاز الدبلوماسي الموزمبيقي، وذلك خلال مؤتمر صحفى أذيع على الفضائية المصرية.

وأشار أنه عقد مع وزيرة خارجية موزمبيق جلسة مباحثات موسعة وبناءة، ناقشا خلالها التعاون بين البلدين وأهمية تطويره وتعميقه، خاصة في المجالات الاقتصادية والاستثمارية، وركزنا على تفعيل المقررات الاستراتيجية المنبثقة عن الزيارة التاريخية للرئيس عبد الفتاح السيسي إلى العاصمة مابوتو عام 2023.

ونوه أنه نقل إلى الوزيرة تطلع الرئيس عبد الفتاح السيسي لاستقبال شقيقه الرئيس تشابو في القاهرة، والاتفاق على طرح مواعيد محددة للزيارة خلال هذا العام لتدشين عهد جديد من الشراكة التنموية بين البلدين الشقيقين.

وأكد أيضًا الاتفاق على الإسراع في التنسيق لعقد الدورة الثالثة للجنة المشتركة العليا بالقاهرة، مع توجيه اللجان الفنية للانتهاء الفوري من كافة مشروعات الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والاتفاقيات العالقة، تمهيدًا للتوقيع عليها خلال أعمال هذه اللجنة.

بدر عبد العاطي وزير الخارجية موزمبيق مصر السيسي

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