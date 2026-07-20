وزير الخارجية : مصر ستواصل تقديم الدعم والمساندة لموزمبيق

أكد بدر عبد العاطي، وزير الخارجية اعتزاز مصر بالعلاقات الوثيقة التي تربطها بموزمبيق، مشيرًا إلى أن وزيرة خارجية موزمبيق من خريجي معهد الدراسات الدبلوماسية في مصر، بما يعكس عمق التعاون بين البلدين في مجال بناء القدرات.

وقال عبد العاطي، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيرته الموزمبيقية، إن الجانبين يعملان على تدشين عهد جديد من الشراكة التنموية، مؤكدًا استعداد مصر للمساهمة في برامج التحديث ودعم جهود التنمية في موزمبيق، إلى جانب توسيع التعاون في عدد من القطاعات ذات الاهتمام المشترك.

مكافحة الإرهاب

وتابع أن مصر ستواصل تقديم الدعم والمساندة لموزمبيق في المجالات الأمنية ومكافحة الإرهاب، فضلًا عن زيادة المنح الدراسية المقدمة للطلاب الموزمبيقيين في الجامعات المصرية، بما يسهم في تعزيز التعاون التعليمي وبناء الكوادر.