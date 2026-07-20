وزير الخارجية الكويتي ونظيره السوري يبحثان آخر التطورات بالمنطقة

بحث وزير خارجية الكويت الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح مع وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد حسن الشيباني، آخر التطورات التي تشهدها المنطقة، لا سيما التصعيد الراهن وتداعياته، والجهود المبذولة لتعزيز الحلول الدبلوماسية، بما يسهم في الحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي.

جاء ذلك خلال لقاء الشيخ جراح، اليوم /الاثنين/، مع وزير الخارجية السوري، الذي يقوم بزيارة رسمية إلى دولة الكويت.

وذكرت وزارة الخارجية الكويتية أن الشيخ جراح عقد اجتماعا مع أسعد حسن الشيباني، حيث جرى استعراض العلاقات الأخوية التي تربط البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات بما يحقق المصالح المشتركة.