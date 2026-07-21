يوفنتوس يعيد التاريخ.. القميص الوردي يعود رسميًا إلى الملاعب

أزاح نادي يوفنتوس الإيطالي الستار رسميًا عن القميص البديل الذي سيخوض به منافسات موسم 2026-2027، بعدما نشره عبر منصاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

واختار "السيدة العجوز" العودة إلى اللون الوردي، أحد أكثر الألوان ارتباطًا بتاريخ النادي، ليزين القميص البديل للموسم الجديد، في خطوة أعادت إلى الأذهان البدايات الأولى ليوفنتوس.

ويحمل اللون الوردي قيمة تاريخية كبيرة داخل النادي، إذ كان أول لون ارتداه الفريق منذ تأسيسه عام 1897، قبل أن يعتمد القميص الأبيض والأسود الذي أصبح هويته الشهيرة لاحقًا.

ويستعد يوفنتوس لخوض موسم جديد يأمل خلاله في استعادة الألقاب المحلية، إلى جانب المشاركة في بطولة الدوري الأوروبي، بعدما حجز مقعده في المسابقة القارية للموسم المقبل.