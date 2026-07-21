جيش الاحتلال ينسحب من زوطر الغربية بالنبطية.. والجيش اللبناني يبدأ الانتشار

قال أحمد سنجاب، مراسل "القاهرة الإخبارية" من بيروت، إن الجيش اللبناني كثّف استعداداته للانتشار في بلدات جنوب نهر الليطاني، تزامنًا مع بدء تنفيذ ما يُعرف بـ"المناطق التجريبية" عقب تفاهمات الجولة السادسة من المفاوضات غير المباشرة التي عُقدت في روما.

وأوضح سنجاب أن جيش الاحتلال الإسرائيلي بدأ أولى خطوات الانسحاب من بلدة دير الغربية، فيما دخلت فرق الهندسة التابعة للجيش اللبناني إلى البلدة للكشف عن المتفجرات وتأمينها قبل انتشار القوات بشكل كامل.

وأضاف أن الآلية تُنفذ عبر لجنة التنسيق العسكري الخاصة بلبنان، بمشاركة ممثلين عن الجيش اللبناني والولايات المتحدة وإسرائيل، وتهدف إلى تهيئة الظروف لانتشار الجيش اللبناني وعودة النازحين تدريجيًا إلى البلدات الجنوبية، رغم استمرار الاعتداءات الإسرائيلية في مناطق متفرقة.