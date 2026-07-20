جيش الاحتلال الإسرائيلي يبدأ الانسحاب من مناطق التجريب بجنوب لبنان

كشف مسؤول إسرائيلي كبير لموقع "أكسيوس" الأمريكي، أن انسحاب جيش الاحتلال من مناطق التجريب في جنوب لبنان سيبدأ غدًا الثلاثاء.

وفي وقت سابق من يوم الاثنين، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، عن إطلاق أول ثلاث مناطق تجريبية في جنوب لبنان، في إطار تنفيذ الاتفاق الإطاري الذي عقد بين لبنان وإسرائيل بوساطة أمريكية.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية تومي بيجوت- في بيان- "بدأت اليوم عمليات المناطق التجريبية في قرى فرون وصريفا وزوطر الغربية، وفقًا للإطار الثلاثي وتحت إشراف مجموعة التنسيق العسكري للبنان".

وأضاف "يُعد هذا الإنجاز ثمرة مباشرة لمحادثات الأسبوع الماضي بين إسرائيل ولبنان في روما.

وستواصل الولايات المتحدة العمل عن كثب مع الطرفين لتنفيذ الإطار بنجاح".