انطلاق منافسات تصفيات المنطقة الخامسة المؤهلة لبطولتي الأفروباسكت تحت 18 عاما.. الخميس

تنطلق الخميس المقبل، منافسات تصفيات المنطقة الخامسة المؤهلة لبطولتي الأفروباسكت تحت 18 عامًا، بمشاركة منتخبي مصر للناشئين والناشئات.

ويشارك في منافسات تصفيات الناشئات كل من: مصر "البلد المضيف"، كينيا، رواندا، تنزانيا، فيما يشارك في منافسات الناشئين منتخبات مصر "البلد المضيف"، وبوروندي، وكينيا، ورواندا، والصومال، وجنوب السودان، وتنزانيا، وأوغندا.

ومن المقرر أن تستمر منافسات التصفيات ، التي تحتضنها صالة رقم 2 باستاد القاهرة الدولي، حتى 29 يوليو الجاري.

وأسند الاتحاد المصري لكرة السلة، مهمة إدارة تصفيات المنطقة الخامسة المؤهلة لبطولتي الأفروباسكت تحت 18 عامًا للكابتن طارق السعيد، نائب رئيس الاتحاد.

وكان من المقرر أن تقام التصفيات في أوغندا، قبل أن يقرر الاتحاد الدولي لكرة السلة "فيبا" نقلهما إلى مصر.

ويتأهل صاحب المركز الأول في كل تصفيات إلى نهائيات الأفروباسكت تحت 18 عامًا، المقرر إقامتها خلال شهر أغسطس المقبل في العاصمة الإيفوارية أبيدجان.