اتحاد السلة يعلن جدول مباريات الدور التمهيدي لدوري المرتبط لكرة السلة

كشف الاتحاد المصري لكرة السلة، برئاسة عمرو مصيلحي، عن جدول مباريات الدور التمهيدي لبطولة دوري المرتبط للرجال لموسم 2026-2027.

ومن المقرر أن تنطلق مسابقة دوري المرتبط يوم 18 سبتمبر المقبل بمنافسات ذهاب الدور التمهيدي، الذي سيقام بنظام الذهاب والإياب بين فريقي الرجال والمرتبط للناشئين تحت 16 عامًا، وذلك بمشاركة 16 فريقًا.

وتعد بطولة دوري المرتبط من المسابقات المهمة في موسم كرة السلة المصرية، حيث تحدد من خلالها مواجهات الدور الأول لبطولة دوري السوبر المؤهلة للدوري الأفريقي، وذلك بناءً على ترتيب الفرق المشاركة.

الدور التمهيدي

ويشارك في المسابقة 16 فريقًا، وهم: الأهلي، الاتحاد السكندري، المصرية للاتصالات، الزمالك، بتروجيت، سبورتنج، سموحة، الجزيرة، القناة، طلائع الجيش، هليوبوليس، الأولمبي، أصحاب الجياد، الصيد، الزهور، ألعاب دمنهور.

وتقام منافسات الدور التمهيدي بنظام الذهاب والإياب، حيث يحصل الفريق الفائز في مباريات الرجال والمرتبط تحت 16 عامًا على نقطتين، فيما ينال المهزوم نقطة واحدة، على أن يتأهل متصدر كل مجموعة إلى الدور ربع النهائي مباشرة، بينما يخوض صاحبا المركزين الثاني والثالث مباريات الأفضلية للتأهل لدور الثمانية.

جدول مباريات الدور التمهيدي (مرحلة الذهاب)

الجولة الأولى - يوم 18 سبتمبر 2026

الأهلي × أصحاب الجياد

بتروجيت × القناة

المصرية للاتصالات × الزهور

الزمالك × ألعاب دمنهور

الاتحاد السكندري × الصيد

سبورتنج – طلائع الجيش

الجزيرة × الأولمبي

سموحة × هليوبوليس

الجولة الثانية - يوم 21 سبتمبر 2026

القناة × الأهلي

أصحاب الجياد × بتروجيت

طلائع الجيش × الاتحاد السكندري

الصيد × سبورتنج

هليوبوليس × المصرية للاتصالات

الزهور × سموحة

الأولمبي × الزمالك

ألعاب دمنهور × الجزيرة

الجولة الثالثة – 24 سبتمبر 2026

الأهلي × بتروجيت

القناة × أصحاب الجياد

الاتحاد السكندري × سبورتنج

طلائع الجيش × الصيد

المصرية للاتصالات × سموحة

هليوبوليس × الزهور

الزمالك × الجزيرة

الأولمبي × ألعاب دمنهور