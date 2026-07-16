رئيس هيئة الرعاية الصحية يتفقد المستشفى الافتراضي تمهيدا لافتتاحه قريبا

تفقد الدكتور أحمد السبكي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، أعمال التجهيزات النهائية بالمستشفى الافتراضي التابع للهيئة، وذلك تمهيدًا لافتتاحه رسميًا خلال الفترة المقبلة، في إطار استراتيجية الهيئة للتوسع في تطبيقات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، وتطوير نماذج الرعاية الصحية الذكية داخل منظومة التأمين الصحي الشامل، وذلك في ختام زيارته لمحافظة الإسماعيلية.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، أن المستشفى الافتراضي بالإسماعيلية يمثل نقلة نوعية في مستقبل تقديم الخدمات الصحية في مصر، ويُعد أول مستشفى افتراضي في مصر وأفريقيا، والثالث على مستوى الشرق الأوسط، والأكبر عربيًا، بما يعكس توجه الدولة نحو تبني أحدث النظم العالمية في تقديم الرعاية الصحية وتعزيز كفاءة الخدمات الطبية باستخدام التكنولوجيا الرقمية والاتصالات الذكية.

وأشار رئيس الهيئة إلى أن المستشفى الافتراضي يمثل مركزًا متقدمًا لإدارة وتقديم خدمات الرعاية الصحية عن بُعد، وربط المنشآت الصحية التابعة للهيئة بمنظومة رقمية موحدة تتيح سرعة تبادل البيانات الطبية، ودعم القرار الإكلينيكي لحظيًا، بما يسهم في تحسين جودة الرعاية الصحية، ورفع كفاءة التشغيل، وتعزيز الاستخدام الأمثل للموارد الطبية والبشرية.

119 وحدة رقمية وتشغيلية متخصصة،

وأوضح الدكتور أحمد السبكي أن المستشفى يضم 119 وحدة رقمية وتشغيلية متخصصة، تشمل 32 وحدة للفرز الإلكتروني للحالات، و27 وحدة لطب القلب عن بُعد، و12 وحدة للأشعة الرقمية والتشخيص عن بُعد، و26 وحدة للقيادة والتحكم وإدارة العمليات، إلى جانب 9 عيادات افتراضية، و7 وحدات للطوارئ عن بُعد، و4 وحدات للعناية المركزة الافتراضية، فضلًا عن وحدات متخصصة لتكنولوجيا المعلومات، بما يوفر منظومة تشغيلية متكاملة تعتمد على أحدث تقنيات الصحة الرقمية.

وأضاف أن المستشفى الافتراضي يقدم نموذجًا متطورًا للرعاية الصحية الذكية من خلال إتاحة الاستشارات الطبية التخصصية عن بُعد، ومتابعة المرضى، ودعم أقسام الطوارئ والرعايات المركزة بالمستشفيات، والتكامل مع خدمات الأشعة والتحاليل والتشخيص، بما يضمن سرعة الاستجابة الطبية واستمرارية تقديم الخدمة وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة.

وأكد الدكتور أحمد السبكي أن المشروع يجسد مفهوم العدالة الصحية، حيث يتيح وصول الخدمات الطبية التخصصية المتقدمة إلى المواطنين بمحافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل دون الحاجة إلى الانتقال لمسافات طويلة، بما يسهم في تحسين تجربة المنتفعين، وتقليل الوقت والجهد، وتعزيز جودة الحياة، ودعم استدامة المنظومة الصحية.

وخلال الجولة، وجّه رئيس الهيئة بإعداد خطة تشغيل متكاملة للمستشفى الافتراضي وفق أفضل الممارسات العالمية، مع استكمال جميع الاختبارات التشغيلية والفنية، وضمان التكامل الكامل مع المنظومة الرقمية للهيئة، بما يضمن جاهزية المستشفى لتقديم خدماته بكفاءة منذ اليوم الأول للتشغيل.

كما أكد الدكتور أحمد السبكي إطلاق برنامج دولي متكامل لتأهيل الكوادر البشرية بالمستشفى الافتراضي، يتضمن تنظيم بعثات تدريبية للأطباء إلى عدد من المراكز العالمية المتخصصة، وبعثات تدريبية للكوادر التمريضية إلى إيطاليا وألمانيا، بهدف نقل أحدث الخبرات الدولية في تشغيل المستشفيات الافتراضية، والطب الرقمي، وإدارة الرعاية الصحية الذكية، بما يضمن إعداد كوادر مصرية قادرة على قيادة هذا النموذج المتطور وفق أعلى المعايير العالمية.

وأكد رئيس الهيئة على أن الاستثمار في العنصر البشري يمثل الركيزة الأساسية لنجاح التحول الرقمي، مؤكدًا أن التكنولوجيا المتقدمة لا تحقق أهدافها إلا بوجود كوادر مؤهلة تمتلك المعرفة والمهارات اللازمة لتوظيفها بالشكل الأمثل، بما ينعكس على جودة الخدمات الصحية وسلامة المرضى.

وأضاف الدكتور أحمد السبكي أن الهيئة العامة للرعاية الصحية تمضي بخطوات متسارعة نحو توسيع تطبيقات الطب الرقمي والذكاء الاصطناعي داخل منشآتها الصحية، وأن المستشفى الافتراضي بالإسماعيلية سيكون منصة وطنية رائدة لدعم تقديم الخدمات التخصصية عن بُعد، ونقل الخبرات الطبية بين المنشآت، وتعزيز كفاءة اتخاذ القرار الإكلينيكي، بما يواكب التطورات العالمية في قطاع الرعاية الصحية.

واختتم الدكتور أحمد السبكي تصريحاته بالتأكيد على أن المستشفيات الافتراضية تمثل مستقبل الرعاية الصحية الذكية، وأن المستشفى الافتراضي بالإسماعيلية سيكون نموذجًا رياديًا للتوسع في إنشاء وتشغيل مستشفيات افتراضية أخرى بمحافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، بما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي رائد في مجالات التحول الرقمي الصحي، والطب الذكي، والابتكار في تقديم خدمات الرعاية الصحية.