قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
«القطار ملك لكل المصريين»| مكافأة لسيدة أسوان بعد موقفها البطولي.. ووزير النقل: قدمت نموذجًا للمَرأة المصرية العظيمة
البنطال القاتل.. تصميم من زارا يشعل السوشيال ميديا بعد سقوط عشرات النساء
مصر تدين استمرار الاعتداءات الإيرانية على الكويت والبحرين والأردن
من الخبز إلى المرتبات .. 7 قرارات حكومية شغلت المصريين خلال الساعات الماضية
تظاهرات في مدن أوكرانية احتجاجًا على استقالة وزير الدفاع.. والبرلمان يبحث تعيين بديل
زكاة الوديعة البنكية.. هل تكون على الأصل أم الأرباح؟ عضو فتوى الأزهر يحسم الجدل
روسيا تكشف حجم الخسائر الفادحة بالجيش الأوكراني خلال 24 ساعة
غذاء ومستلزمات طبية.. الهلال الأحمر المصري يُرسل قافلة مساعدات جديدة نحو قطاع غزة
تعليق العمل بميناء البصرة في العراق بعد استهداف ناقلة نفط بمسيرة
أيام القلق والتوتر..طلاب الثانوية العامة يودعون الامتحانات بالابتسامات والأحضان
الإفتاء عن السيد البدوي: سليل آل البيت ومن الأولياء.. والتشكيك في ذلك من الكبائر
حقيقة إعادة توزيع درجات الثانوية العامة 2026.. وموعد إعلان النتيجة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الرعاية الصحية: تشغيل 53 منشأة طبية لخدمة المواطنين بـ الإسماعيلية

الدكتور احمد السبكي
الدكتور احمد السبكي
عبدالصمد ماهر

افتتح الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، مركز طب أسرة بدر بمحافظة الإسماعيلية، وذلك في إطار خطة الهيئة للتوسع في تقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية، وتعزيز إتاحتها لمنتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل، بما يضمن وصول خدمات صحية متكاملة وعالية الجودة للمواطنين. وذلك خلال زيارته لمحافظة الإسماعيلية.

وأكد الدكتور أحمد السبكي أن افتتاح مركز طب أسرة بدر يأتي ضمن استراتيجية الهيئة لتطوير ورفع كفاءة منشآت الرعاية الصحية الأولية، باعتبارها حجر الأساس في منظومة التأمين الصحي الشامل، والداعم الرئيسي لتعزيز الصحة العامة والوقاية والكشف المبكر عن الأمراض، بما يسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين.

وأشار إلى أن مركز طب أسرة بدر سيقدم حزمة متكاملة من خدمات الرعاية الصحية الأولية، تشمل خدمات طب الأسرة، والعيادات العامة والتخصصية، مثال عيادات الباطنة والأسنان والجلدية والرمد والأنف والأذن والحنجرة والعلاج الطبيعي، إضافة إلى خدمات الطوارئ والأشعة والمعمل ومتابعة الأمراض المزمنة، والفحوصات الدورية، وخدمات، بما يخدم قرابة 25 ألف مواطن من أبناء محافظة الإسماعيلية ومنتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل.

وأوضح رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية أن الهيئة نجحت حتى الآن في تشغيل 53 منشأة صحية بمحافظة الإسماعيلية، تضم 46 مركزًا ووحدة للرعاية الصحية الأولية، ومجمعًا طبيًا، و6 مستشفيات، مؤكدًا أن هذه المنظومة المتكاملة تمثل نموذجًا متطورًا لتقديم الخدمات الصحية وفق أعلى معايير الجودة.

وأضاف أن الهيئة تستعد لافتتاح مستشفى التل الكبير قريبًا، بما يعزز الطاقة الاستيعابية للمنظومة الصحية بالمحافظة، ويوسع نطاق الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، ويضمن سهولة الوصول إليها في مختلف المناطق.

وأشار الدكتور أحمد السبكي إلى أن منشآت الهيئة بمحافظة الإسماعيلية قدمت أكثر من 25 مليون خدمة طبية وعلاجية لمنتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل منذ بدء التشغيل، لافتًا إلى أن أكثر من 60% من هذه الخدمات قُدمت من خلال مراكز ووحدات الرعاية الصحية الأولية، وهو ما يعكس نجاح نموذج الرعاية الصحية الأولية في إدارة صحة المواطنين، وتحقيق الاستفادة المثلى من الموارد الصحية، والاستفادة الجيدة من الطاقة الاستيعابية بالمستشفيات.

التوسع في خدمات الرعاية الصحية الأولية

وأكد أن الهيئة مستمرة في التوسع في خدمات الرعاية الصحية الأولية، باعتبارها المدخل الرئيسي لتحقيق التغطية الصحية الشاملة، مشيرًا إلى أن جميع منشآت الهيئة تعمل وفق أحدث معايير الجودة والاعتماد، وبالاعتماد على منظومة رقمية متكاملة تضمن سهولة الحصول على الخدمة، واستمرارية الرعاية، ورفع كفاءة الأداء، وتحقيق أفضل النتائج الصحية للمنتفعين.

واختتم رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية تصريحاته بالتأكيد على أن ما تشهده محافظة الإسماعيلية من تطوير مستمر في البنية التحتية الصحية والتوسع في الخدمات يأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتقديم خدمات صحية تليق بالمواطن المصري، وترسيخ نموذج التأمين الصحي الشامل باعتباره أحد أهم مشروعات الإصلاح الصحي في الدولة، بما يسهم في بناء نظام صحي أكثر كفاءة واستدامة وجودة.

الإسماعيلية هيئة الرعاية الصحية الرعاية الصحية الأولية التأمين الصحي الشامل محافظة الإسماعيلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منتخب الارجنتين

بعد لافتة مالفيناس.. هل يوقع الفيفا عقوبة على منتخب الأرجنتين؟

محمد صلاح

وجهة جديدة للملك المصري.. حمادة إسماعيل يعلن انتقال محمد صلاح إلى فنربخشة التركي

صورة العامل

مشهد أثار تعاطف الجميع.. عامل كفيف يحمل الطوب والرمل بمساعدة طفل

أسعار الكهرباء

بدء تطبيق زيادة أسعار الكهرباء 4 ساعات يوميًا .. اعرف التفاصيل

جروبات شاومينج

شاومينج ينشر أسئلة وإجابات امتحان الأحياء ثانوية عامة بعد 40 دقيقة من توزيعه|والتعليم تحقق

منتخب الارجنتين

رسالة سياسية من لاعبي الأرجنتين بشأن جزر مالفيناس.. ما القصة؟

عداد الكهرباء

بزيادة 44 قرشًا وتطبّق بأثر رجعي .. تفاصيل زيادة أسعار الكهرباء علي هذه الأماكن

انجلترا وفرنسا

موعد مباراة إنجلترا وفرنسا لتحديد المركز الثالث في كأس العالم 2026

ترشيحاتنا

ياسمين عبد العزيز

الفرق كبير ..صور لعارضة أزياء ببدلة ياسمين عبد العزيز في الكويت تثير السوشيال ميديا

المحشي بدبش الرمان

طريقة عمل محشي بدبس الرمان .. وصفة بطعم حلو وحامض يفتح الشهية

مرض السكري

عشان ما يعلاش.. أطعمة ممنوعة لمرضى السكري

بالصور

مباراة الأرجنتين وإسبانيا.. موعد نهائي كأس العالم 2026

موعد نهائي كأس العالم2026
موعد نهائي كأس العالم2026
موعد نهائي كأس العالم2026

ضبط 9 أطنان دقيق بلدي مدعم قبل إعادة تدويرها وبيعها للمخابز السياحية بالشرقية

تموين الشرقية
تموين الشرقية
تموين الشرقية

التهاب الأذن الوسطى عند الأطفال.. الأعراض والوقاية والعلاج

التهاب الأذن الوسطى عند الأطفال
التهاب الأذن الوسطى عند الأطفال
التهاب الأذن الوسطى عند الأطفال

كنز فوائد.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول التين الشوكى؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول التين الشوكى؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول التين الشوكى؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول التين الشوكى؟

فيديو

بنطال زارا الواسع

البنطال القاتل.. تصميم من زارا يشعل السوشيال ميديا بعد سقوط عشرات النساء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: إلى هؤلاء الذين خذلونا

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. هاني عمر الناظر

د. هاني عمر الناظر يكتب: من السخرة إلى التمليك.. 23 يوليو ثورة أعادت الوطن لأهله

د. أحمد البدوي سالم - أستاذ العقيدة والفلسفة المساعد في جامعة الأزهر

د. أحمد البدوي سالم يكتب: الفلسفة الأم التي عقها أبناؤها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: تجارة النقرات وتطبيع الدناءة الاجتماعية

المزيد