الرعاية الصحية: تشغيل 53 منشأة طبية لخدمة المواطنين بـ الإسماعيلية

افتتح الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، مركز طب أسرة بدر بمحافظة الإسماعيلية، وذلك في إطار خطة الهيئة للتوسع في تقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية، وتعزيز إتاحتها لمنتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل، بما يضمن وصول خدمات صحية متكاملة وعالية الجودة للمواطنين. وذلك خلال زيارته لمحافظة الإسماعيلية.

وأكد الدكتور أحمد السبكي أن افتتاح مركز طب أسرة بدر يأتي ضمن استراتيجية الهيئة لتطوير ورفع كفاءة منشآت الرعاية الصحية الأولية، باعتبارها حجر الأساس في منظومة التأمين الصحي الشامل، والداعم الرئيسي لتعزيز الصحة العامة والوقاية والكشف المبكر عن الأمراض، بما يسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين.

وأشار إلى أن مركز طب أسرة بدر سيقدم حزمة متكاملة من خدمات الرعاية الصحية الأولية، تشمل خدمات طب الأسرة، والعيادات العامة والتخصصية، مثال عيادات الباطنة والأسنان والجلدية والرمد والأنف والأذن والحنجرة والعلاج الطبيعي، إضافة إلى خدمات الطوارئ والأشعة والمعمل ومتابعة الأمراض المزمنة، والفحوصات الدورية، وخدمات، بما يخدم قرابة 25 ألف مواطن من أبناء محافظة الإسماعيلية ومنتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل.

وأوضح رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية أن الهيئة نجحت حتى الآن في تشغيل 53 منشأة صحية بمحافظة الإسماعيلية، تضم 46 مركزًا ووحدة للرعاية الصحية الأولية، ومجمعًا طبيًا، و6 مستشفيات، مؤكدًا أن هذه المنظومة المتكاملة تمثل نموذجًا متطورًا لتقديم الخدمات الصحية وفق أعلى معايير الجودة.

وأضاف أن الهيئة تستعد لافتتاح مستشفى التل الكبير قريبًا، بما يعزز الطاقة الاستيعابية للمنظومة الصحية بالمحافظة، ويوسع نطاق الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، ويضمن سهولة الوصول إليها في مختلف المناطق.

وأشار الدكتور أحمد السبكي إلى أن منشآت الهيئة بمحافظة الإسماعيلية قدمت أكثر من 25 مليون خدمة طبية وعلاجية لمنتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل منذ بدء التشغيل، لافتًا إلى أن أكثر من 60% من هذه الخدمات قُدمت من خلال مراكز ووحدات الرعاية الصحية الأولية، وهو ما يعكس نجاح نموذج الرعاية الصحية الأولية في إدارة صحة المواطنين، وتحقيق الاستفادة المثلى من الموارد الصحية، والاستفادة الجيدة من الطاقة الاستيعابية بالمستشفيات.

التوسع في خدمات الرعاية الصحية الأولية

وأكد أن الهيئة مستمرة في التوسع في خدمات الرعاية الصحية الأولية، باعتبارها المدخل الرئيسي لتحقيق التغطية الصحية الشاملة، مشيرًا إلى أن جميع منشآت الهيئة تعمل وفق أحدث معايير الجودة والاعتماد، وبالاعتماد على منظومة رقمية متكاملة تضمن سهولة الحصول على الخدمة، واستمرارية الرعاية، ورفع كفاءة الأداء، وتحقيق أفضل النتائج الصحية للمنتفعين.

واختتم رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية تصريحاته بالتأكيد على أن ما تشهده محافظة الإسماعيلية من تطوير مستمر في البنية التحتية الصحية والتوسع في الخدمات يأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتقديم خدمات صحية تليق بالمواطن المصري، وترسيخ نموذج التأمين الصحي الشامل باعتباره أحد أهم مشروعات الإصلاح الصحي في الدولة، بما يسهم في بناء نظام صحي أكثر كفاءة واستدامة وجودة.