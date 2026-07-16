الهند تمنع نشر بحارتها على السفن العابرة لمضيق هرمز حتى إشعار آخر

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أمرت الهند ملاك السفن وشركات إدارتها وشركات توظيف البحارة بعدم نشر البحارة الهنود على متن السفن التي تعبر مضيق هرمز، في ظل تجدد القتال في المنطقة.

وقالت المديرية العامة للشحن في أمر أصدرته اليوم الخميس: "يُحظر نشر البحارة الهنود على متن السفن التي تقوم برحلات تتضمن المرور عبر مضيق هرمز حتى إشعار آخر".

وجاء القرار بعد مقتل بحارين هنديين في هجمات استهدفت سفناً في المنطقة خلال الأيام الثلاثة الماضية، مع تصاعد التوترات في الشرق الأوسط.

وقالت هيئة تنظيم قطاع الشحن إن الهجمات الأخيرة على السفن زادت "بشكل كبير" من المخاطر التي يتعرض لها البحارة والسفن التجارية العاملة في المناطق المتأثرة بالنزاع.

وأضافت في القرار: "في ضوء التدهور الأمني الراهن، ترى المديرية ضرورة اتخاذ تدابير احترازية مشددة لحماية مصالح البحارة الهنود العاملين على متن السفن التي تشغل في المنطقة".

كما وجهت المديرية ربابنة السفن إلى توخي أقصى درجات اليقظة إزاء الوضع الأمني في الخليج العربي ومضيق هرمز والمياه المجاورة، مع متابعة التحذيرات الملاحية بصورة مستمرة.

وفي سياق متصل، قدمت نيودلهي احتجاجاً شديد اللهجة إلى إيران، واستدعت نائب السفير الإيراني لديها على خلفية وفاة أحد البحارين يوم الثلاثاء.

وتعد الهند ثالث أكبر مزود للبحارة في العالم، إذ يعمل أكثر من 300 ألف بحار هندي على متن أساطيل الشحن العالمية، وفقاً لبيانات حكومية.