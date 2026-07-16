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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ دمياط يستقبل المشرف العام على المجلس القومى للأشخاص ذوي الإعاقة

محافظ دمياط
محافظ دمياط
زينب الزغبي

استقبل  الدكتور حسام الدين فوزى محافظ دمياط،  اليوم بمكتبه بديوان عام المحافظة، الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، فى مستهل زيارتها للمحافظة.

جاء اللقاء بحضور الدكتور محمد فوزي نائب محافظ دمياط و العميد أركان حرب محمد خليفة المستشار العسكرى للمحافظة.

وقد رحب " الدكتور حسام الدين فوزى " بالدكتورة ايمان كريم على أرض محافظة دمياط، كما ثمن دور المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة ، فى دعم الأشخاص ذوي الإعاقة و رعايتهم ودمجهم داخل المجتمع،  وأشاد " المحافظ " بما حققه المجلس من جهود لتحقيق هذه الرؤية ، وذلك في إطار استراتيجية الدولة المصرية بقيادة فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية ، للحفاظ علي حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، إيمانًا بدورهم الرئيسى بمسيرة البناء والتنمية.

وشهد اللقاء مناقشة عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك في مجال حماية وتعزيز حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، وزيادة جودة الخدمات المقدمة إليهم، والعمل على دعمهم، ودمجهم وتمكينهم في المجتمع.

وفي هذا السياق أكدت الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، على أهمية وجود عضوًا عن الأشخاص ذوي الإعاقة في المجلس التنفيذي، لتسهل عملية اندماجهم في المجتمع، والمساهمة في دمج مكون الإعاقة في السياسات والبرامج العامة للمحافظة، مشددة على أهمية العمل على إيجاد فرص عمل، وكذا العمل على تحديث قاعدة بيانات للمواطنين من ذوي الإعاقة في محافظة دمياط، لاستيفاء نسبة الـ 5% من تعيينهم، وكذلك التوسع في إصدار بطاقات الخدمات المتكاملة، والعمل على حل المشكلات المتعلقة بها.

أوضحت أن المجلس تمكن من إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة "2026 - 2030"، بالتعاون مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار برئاسة مجلس الوزراء، مشيرة إلى أن الاستراتيجية تضمنت أهمية التوسع في إصدار بطاقة الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة، لتمكينهم من الحصول على حقوقهم والخدمات المتاحة في المحافظات المختلفة.

أكدت "كريم"  أهمية التنسيق المشترك في الشكاوى والتحديات، التي تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة داخل محافظة دمياط، للعمل على حلها بالتنسيق مع الوزارات والمؤسسات والجهات المعنية، لافته أن المجلس يركز على إجراء التطوير المؤسسي، ورفع كفاءة العاملين به.

أوضحت أن المجلس أطلق مبادرة "أسرتي قوتي"، التي تأتي تحت رعاية حرم فخامة السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، لزيادة معدلات الدمج والتمكين، ورفع وعي الأُسر، لافته أن المجلس أطلق ضمن هذه المبادرة، مبادرة "حرفتنا من تراثنا"، التي تعمل على تنفيذ محور للتمكين الاقتصادي للأشخاص ذوي الإعاقة للمبادرة الرئاسة "أسرتي قوتي"، وتشجيع فكرة ريادة الأعمال، مؤكده على أهمية تعزيز سبل التنسيق، لتنفيذ أكبر عدد من الفعاليات الخاصة بها، وتنفيذ العديد من ورش مبادرة "حرفتنا من تراثنا"، للتدريب على الحرف، التي تعبر عن ثقافة مواطني دمياط.

تابعت خلال لقائها المحافظ أن مبادرة "مدن مستدامة للجميع"، التي في إطار المبادرة الرئاسة "أسرتي قوتي"، وتستهدف تعزيز سبل الإتاحة على مستوى محافظات الجمهورية، لافته أن المجلس سيعمل على التنسيق مع المحافظة لمتابعة تطبيق الإتاحة بكافة أشكالها.

وفى ختام اللقاء تبادل المحافظ والمشرف العام على المجلس القومى للأشخاص ذوي الإعاقة الدروع التذكارية لتقديرًا لجهودهما في مجال حماية وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والعمل على دمجهم وتمكينهم في المجتمع.

دمياط محافظ دمياط حسام فوزى ذوى الهمم

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