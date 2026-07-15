أوقاف دمياط تودع هاني السباعي وتستقبل المدير الجديد

استقبلت اليوم، مديرية أوقاف دمياط، وجميع العاملين بها، فضيلة الدكتور علي إسماعيل الهاشمي، وذلك بعد صدور قرار الدكتور أسامة السيد الأزهري، وزير الأوقاف، بتكليفه مديرا لمديرية أوقاف دمياط.

وفي الوقت نفسه، تودع مديرية أوقاف دمياط فضيلة الدكتور هاني عنتر السباعي بكل التقدير والوفاء، بعد مسيرة حافلة بالعطاء والعمل المخلص، شهدت خلالها المديرية العديد من الإنجازات في المجالات الدعوية والعلمية والتثقيفية والمجتمعية؛ بما أسهم في تعزيز رسالة وزارة الأوقاف وخدمة المجتمع.

وتعرب المديرية، في بيان صادر عنها ، عن خالص شكرها وامتنانها لفضيلة الدكتور هاني عنتر السباعي على ما بذله من جهود مخلصة وإدارة حكيمة طوال فترة توليه المسئولية، داعيةً الله عز وجل أن يبارك له في مسيرته المقبلة، وأن يوفقه إلى كل خير.

كما تتمنى المديرية لفضيلة الدكتور علي إسماعيل الهاشمي دوام التوفيق والسداد في أداء مهام عمله، وأن يكلل جهوده بالنجاح، وأن يواصل مسيرة البناء والعطاء بما يخدم الدعوة ووزارة الأوقاف، في ظل قيادة معالي الأستاذ الدكتور أسامة السيد الأزهري، وزير الأوقاف.