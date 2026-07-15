تداول 13 سفينة للحاويات والبضائع العامة بميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط 9 سفن، بينما غادرته 4 آخرى خلال الـ 24 ساعة الماضية؛ ليصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء إلى 28 سفينة.

وأوضحت هيئة الميناء - في بيان اليوم / الأربعاء / - أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 25 ألفاً و635 طناً وتشمل: 3900 طن علف بنجر، و15 ألفاً و735 طن يوريا، و6000 طن مولاس.

وأضاف البيان أن حركة الوارد من البضائع العامة بلغت 26 ألفاً و421 طناً وتشمل: 8576 طن خردة، و6533 طن حديد، و6777 طن أبلاكاش، و2035 طن خشب زان، و1300 طن ذرة، و1200 طن فول صويا، وبلغت حركة الصادر من الحاويات 646 حاوية مكافئة، والوارد 493 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1882 حاوية مكافئة.

وأشار إلى أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح بلغ 113 ألفاً و385 طناً، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 99 ألفاً و185 طناً، لافتا إلى مغادرة قطارين بحمولة إجمالية 2508 أطنان قمح متجهين إلى صوامع كوم أبو راضي، في حين بلغت حركة الشاحنات دخولاً وخروجاً 5490 حركة.