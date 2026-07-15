بورصة الكويت تُغلق تعاملاتها على تباين مؤشراتها

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها، اليوم الأربعاء، على تباين مؤشراتها حيث انخفض مؤشرها العام بنحو 8.58 نقطة بما نسبته 0.10% ليصل إلى مستوى 8649.94 نقطة، إذ جرى تداول نحو 202 مليون سهم عبر 16 ألفا و433 صفقة نقدية بقيمة تصل إلى نحو 52 مليون دينار كويتي.

وارتفع مؤشر السوق الرئيسي بنحو 3.38 نقطة بما نسبته 0.04% ليصل إلى مستوى 8798.95 نقطة، بكمية تداول بلغت نحو 125 مليون سهم من خلال 9053 صفقة نقدية بقيمة بلغت نحو 23.3 مليون دينار كويتي.

وانخفض مؤشر السوق الأول بنحو 11.58 نقطة بما نسبته 0.13% ليصل إلى مستوى 9067.15 نقطة بكمية تداول بلغت نحو 76 مليون سهم عبر 7380 صفقة نقدية بقيمة تصل إلى نحو 28.7 مليون دينار كويتي.

وتراجع مؤشر "رئيسي 50" بنحو 33.55 نقطة بما نسبته 0.33% ليصل إلى مستوى 10132.08 نقطة بكمية تداول بلغت نحو 102 مليون سهم عبر 6872 صفقة نقدية بقيمة بلغت حوالي 19.6 مليون دينار كويتي.

وكانت شركات "الكوت" و"تجارة" و"كفيك" و"بترولية" و"راسيات" الأكثر ارتفاعا، بينما كانت شركات "الخليجي" و"تمدين ع" و"أجيال" و"أعيان ع" و"كويتية" الأكثر انخفاضا.