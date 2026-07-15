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رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

هل الصفير يجذب الثعابين؟... خبر صيادين يحسم الجدل..فيديو

هل تسمع الثعابين الموسيقى؟
هل تسمع الثعابين الموسيقى؟
أسماء عبد الحفيظ

تنتشر بين المواطنين العديد من المعتقدات حول الثعابين، من بينها أن التصفير أو تشغيل الموسيقى بصوت مرتفع يجذبها، إلا أن سمير كوبرا، صياد الثعابين والمحافظ على البيئة، أكد في تصريحات خاصة لـ«صدى البلد» أن هذه المعلومات غير صحيحة، محذرًا في الوقت نفسه من خطورة عروض الثعابين التي تُقام في الشوارع والأسواق.

هل تسمع الثعابين الموسيقى؟

أكد سمير كوبرا أن الثعابين لا تتفاعل مع الموسيقى بالطريقة التي يعتقدها البعض، موضحًا أن مشاهد رقص الكوبرا أمام المزمار لا تعني أنها تستجيب للصوت.

وأضاف أن الكوبرا تتحرك مع حركة الشخص الذي يقف أمامها، وتتابع حركة اليد أو الآلة الموسيقية بعينيها، وليس بسبب نغمات الموسيقى نفسها، لذلك فإن الاعتقاد بأن التصفير أو تشغيل الأغاني يجذب الثعابين لا يستند إلى أي أساس علمي.

تحذير من عروض الثعابين في الشوارع

هل تسمع الثعابين الموسيقى؟

وحذر صياد الثعابين من الأشخاص الذين يتجولون بين المواطنين حاملين ثعابين ضخمة لالتقاط الصور مقابل المال، مؤكدًا أن هذه الممارسات تمثل خطرًا حقيقيًا على الجمهور.

وأوضح أن بعض الأنواع المستخدمة في هذه العروض، مثل الثعابين العاصرة كبيرة الحجم، قد تسبب إصابات قاتلة إذا التفّت حول شخص، لذلك طالب بعدم تشجيع هذه العروض، وإبلاغ الجهات المختصة عند رصدها حفاظًا على سلامة المواطنين.

لا تقلد مروضي الثعابين

وأشار سمير كوبرا إلى أن مشاهدة مروضي الثعابين على مواقع التواصل أو في الشوارع قد تدفع بعض الأطفال والشباب إلى شراء ثعابين وتقليدهم، وهو سلوك شديد الخطورة.

وأكد أن التعامل مع الثعابين يحتاج إلى خبرة وتدريب طويل، وأن محاولة الإمساك بها أو استخدامها في الاستعراضات قد تؤدي إلى حوادث وإصابات خطيرة.

حقيقة عروض الكوبرا

هل تسمع الثعابين الموسيقى؟

وأضاف أن بعض العروض التي تظهر فيها الكوبرا وهي تبدو غير قادرة على العض لا تعكس طبيعتها الحقيقية، لافتًا إلى أن هناك ممارسات خاطئة وغير إنسانية قد تُستخدم في بعض العروض لإضعاف قدرة الثعبان على الدفاع عن نفسه.

واختتم سمير كوبرا تصريحاته لـ بالتأكيد على ضرورة الاعتماد على المعلومات العلمية الصحيحة، وعدم الانسياق وراء الخرافات المنتشرة عن الثعابين، مع تجنب الاقتراب من أي شخص يقدم عروضًا بالثعابين في الأماكن العامة، حفاظًا على سلامة الجميع.

 https://youtube.com/shorts/1W8yprWjIyY

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