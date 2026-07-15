الصحة تطلق المرحلة الثانية لعيادات علاج إدمان الإنترنت والألعاب الإلكترونية

أعلنت وزارة الصحة والسكان إطلاق المرحلة الثانية من العيادات التخصصية لعلاج سوء استخدام وإدمان الإنترنت والألعاب الإلكترونية، ضمن مبادرة علاج إدمان الألعاب الإلكترونية التي تأتي تحت مظلة المبادرة الرئاسية «صحتك سعادة» لتعزيز الصحة النفسية.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن المرحلة الثانية تشمل تشغيل الخدمة في أربعة مستشفيات جديدة هي: مستشفى مصر الجديدة لعلاج الإدمان بالقاهرة، ومستشفى بنها للصحة النفسية بالقليوبية، ومستشفى شبين الكوم للصحة النفسية بالمنوفية، ومستشفى سوهاج للصحة النفسية بسوهاج. وبهذا يرتفع إجمالي المستشفيات المقدمة للخدمة إلى 10 مستشفيات، بعد نجاح المرحلة الأولى في مستشفيات العباسية والخانكة والمعمورة ودميرة والمنيا وأسيوط، مما يوسع نطاق التغطية ليشمل محافظات أكثر وفئات عمرية متنوعة.

خدمات التشخيص المبكر والتقييم مجانا

وأكد عبد الغفار أن هذه العيادات تقدم خدمات التشخيص المبكر والتقييم والعلاج المتكامل لاضطرابات سوء استخدام الإنترنت والألعاب الإلكترونية والاضطرابات النفسية المصاحبة، من خلال برامج علاجية علمية حديثة تشمل الرعاية النفسية والتأهيل، إلى جانب برامج التثقيف الطبي والإرشاد الأسري لمساعدة الأسر على التعامل مع الحالات والوقاية منها، مع وضع خطط علاجية وتأهيلية لإعادة دمج المرضى في المجتمع.

من جانبه، قال الدكتور أيمن عباس، رئيس الإدارة المركزية للأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، إن المبادرة توفر استبيانًا ذاتيًا مجانيًا عبر المنصة الوطنية الإلكترونية للصحة النفسية، يتيح للمواطنين إجراء تقييم أولي وتحديد عدد الساعات الآمنة للاستخدام حسب الفئة العمرية، ثم توجيههم إلى المسار العلاجي المناسب.

وكشفت الدكتورة سالي النوبي، مدير عام الطب النفسي التخصصي ومدير مبادرة الألعاب الإلكترونية، عن نتائج المرحلة الأولى التي استمرت شهرين، حيث تردد 120 حالة على العيادات، بنسبة 63% ذكور و37% إناث، و60% من الشباب والمراهقين، فيما كانت 70% من الحالات من غير العاملين.

يمكن للمواطنين الاستفادة من الاستبيان الذاتي عبر المنصة الوطنية الإلكترونية للصحة النفسية من خلال الرابط: https://mentalhealth.mohp.gov.eg/mental/web/ar