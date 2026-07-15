هزيمة مؤلمة.. أول تعليق من «ماكرون» على خسارة فرنسا أمام إسبانيا في كأس العالم 2026

علّق الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الأربعاء على هزيمة المنتخب الفرنسي أمام إسبانيا في مواجهة قبل نهائي بطولة كأس العالم 2026 الذي تستضيفه الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

وقال “ماكرون” عبر حسابه بموقع "فيسبوك" : "تهانينا لإسبانيا على هذا التأهل. شكرًا للمنتخب الفرنسي على دفاعه عن ألواننا بكل التزام، هزيمة الليلة مؤلمة، لكن هذا الفريق شاب ويملك مستقبلًا واعدا".

وتأهل منتخب إسبانيا إلي نهائي المونديال علي حساب فرنسا بثنائية نظيفة ، في المباراة التى جمعت المنتخبين علي ملعب إستاد دالاس في دور نصف النهائي ضمن منافسات كأس العالم 2026.

وافتتحت إسبانيا التهديف في الدقيقة 26، بتصويبة قوية من علامة الجزاء عن طريق ميكيل أويارزابال على يسار حارس المرمى الفرنسي لتسكن الشباك.

وأضافت إسبانيا الهدف الثاني في الدقيقة 56، بعد تمريرة رائعة إلى أولمو إلى بيدرو الذي انفرد بالمرمى وسدد كرة رائعة من داخل منطقة الجزاء.

وسجّل لامين يامال هدف الثالث في الدقيقة 62، بعدما أنطلق بسرعته وتوغل داخل منطقة الجزاء وسددها بإتقان ولكن الحكم يلغي الهدف بداعي التسلل.