ترامب يُوجّه إنذارًا ناريًا لإيران: «لن يبقى لكم شيء» إذا فشل الاتفاق

وجّه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تهديدًا قويًا لإيران حيث أكد أنه لن يبقى لها أحد إذا لم تتوصل إلى اتفاق، في تصعيد كبير للتوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة.

وقال “ترامب” لقناة فوكس نيوز في مقابلة: "من الأفضل لكم أن تتوصلوا إلى اتفاق"، مضيفاً: "لن يبقى لكم أحد".

وتابع الرئيس الأمريكي قائلاً إن الولايات المتحدة "تتخذ أقصى درجات الحيطة والحذر تجاه المدنيين"، قبل أن يكرر: "لكنني قلت، من الأفضل لكم أن تتوصلوا إلى اتفاق. لن يبقى لكم شيء".

وأوضح ترامب أن هذه الرسالة إلى إيران نُقلت خلال آخر اتصال بين ممثليه وطهران، والذي قال إنه جرى "قبل نحو ساعة".

وعندما سُئل عما إذا كان يعتقد أن إيران ستتوصل إلى مثل هذا الاتفاق، قال ترامب لينجست: "ينبغي عليهم ذلك. لا أعرف إن كانوا سيفعلون أم لا".