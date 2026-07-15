قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
دعاء أول أيام شهر صفر 1448.. أفضل الأدعية المُستحبة مع بداية الشهر الهجري الجديد
مدرب إسبانيا: فرنسا واجهت أفضل منتخب في العالم .. ولم يتبق سوى خطوة واحدة
غموض يُحيط بلقاء ترامب ونتنياهو.. وتقارير تتحدّث عن زيارة مُرتقبة إلى واشنطن
الزمالك يحسم ملف شركة الكرة.. اجتماع مرتقب للإعلان عن موعد الجمعية العمومية
مصطفى كامل يُصدر بياناً للاعتذار لأبناء محافظة الشرقية
فوز مُستحق .. عصام الشوالي يُعلّق على تأهل إسبانيا لنهائي كأس العالم 2026
يبدأ اليوم.. التضامن تعلن تفاصيل صرف دعم "تكافل وكرامة" لـ 4.7 مليون أسرة
خيبة أمل فرنسية .. الدموع تسيطر على لاعبي «الديوك» بعد وداع المونديال | شاهد
استخدام ChatGPT المُفرط يعرّضك لهذا المرض الخطير؟.. خبراء يُحذرون من تأثيره على الذاكرة
لندن تصعّد ضد طهران.. استدعاء القائم بالأعمال الإيراني بسبب هجمات في أنحاء أوروبا
أمين عمر وحسام طه يصلان مطار القاهرة بعد مشاركتهما في كأس العالم 2026 .. صور
حمزة عبد الكريم يتألق في أحدث ظهور داخل مران برشلونة | شاهد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

أفضل أنواع الأرز لصحة القلب والأمعاء .. تعرّف على الخيار الأكثر فائدة

أفضل أنواع الارز لتناولها وأكثرهم فائدة
أفضل أنواع الارز لتناولها وأكثرهم فائدة
آية التيجي

كشفت مراجعة طبية حديثة، أن اختيار نوع الأرز لا يؤثر فقط على الطعم، بل يلعب دورًا مهمًا في دعم صحة القلب والأمعاء وتنظيم مستويات السكر في الدم، إذ تختلف القيمة الغذائية لكل نوع باختلاف كمية الألياف والبروتين ومضادات الأكسدة التي يحتوي عليها.

أفضل أنواع الارز لتناولها وأكثرهم فائدة

وأكد التقرير الذي نشر في موقع Verywell Health، الأرز كامل الحبة، مثل الأرز البني والأسود والأحمر والبري، يُعد الخيار الأكثر فائدة مقارنة بالأرز الأبيض، لاحتوائه على كميات أكبر من الألياف والعناصر الغذائية التي تدعم الصحة العامة.

ـ الأرز البني.. الأفضل لصحة القلب وتنظيم السكر:

يعد الأرز البني من أشهر أنواع الحبوب الكاملة، إذ يحتفظ بالنخالة وجنين الحبة، ما يجعله غنيًا بالألياف والمغنيسيوم ومضادات الأكسدة.
وأشار التقرير إلى أن الأرز البني يساعد على:
تحسين صحة الجهاز الهضمي.
دعم صحة القلب.
الحفاظ على استقرار مستويات السكر في الدم.
تقليل خطر الإصابة بسرطان القولون.
ورغم فوائده، لفت الخبراء إلى أن الأرز البني قد يحتوي على نسبة أعلى من الزرنيخ مقارنة بالأرز الأبيض، لذلك يُنصح بتنويع مصادر الحبوب خاصة للأطفال.

ـ الأرز الأسود.. كنز من مضادات الأكسدة:
يتميز الأرز الأسود بلونه الداكن الناتج عن احتوائه على مركبات الأنثوسيانين، وهي نفس مضادات الأكسدة الموجودة في التوت الأزرق.
ويساعد الأرز الأسود على:
مكافحة الالتهابات.
دعم صحة الأمعاء.
خفض مستويات الكوليسترول.
تنظيم سكر الدم.
حماية الخلايا من التلف.
كما تشير الدراسات إلى أنه قد يحتوي على مركبات ترتبط بالوقاية من بعض أنواع السرطان.

أفضل أنواع الارز لتناولها وأكثرهم فائدة

ـ الأرز الأحمر.. حماية للقلب والأوعية الدموية:
يحتوي الأرز الأحمر على مركبات نباتية مضادة للأكسدة والالتهابات، أبرزها البروأنثوسيانيدين، والتي قد تقلل خطر الإصابة بأمراض القلب والسكري.
ومن أبرز فوائده:
دعم صحة القلب.
خفض الكوليسترول.
تنظيم مستويات السكر.
توفير المغنيسيوم والمنجنيز الضروريين لصحة العظام وضغط الدم.

ـ الأرز البري.. الأعلى في البروتين:
رغم تسميته، فإن الأرز البري ليس أرزًا حقيقيًا، بل نوع من الحشائش المائية، ويتميز باحتوائه على نسبة بروتين أعلى من معظم أنواع الأرز الأخرى.
كما يتميز بأنه:
غني بمضادات الأكسدة.
منخفض السعرات الحرارية.
يساعد على خفض الكوليسترول.
يدعم صحة القلب بفضل احتوائه على الألياف.

أفضل أنواع الارز لتناولها وأكثرهم فائدة

ـ الأرز الأبيض.. يمكن تناوله باعتدال:
أوضح التقرير أن الأرز الأبيض يفقد جزءًا كبيرًا من الألياف والعناصر الغذائية أثناء التكرير، رغم تدعيمه لاحقًا ببعض الفيتامينات والمعادن.
ومع ذلك، يمكن تناوله ضمن نظام غذائي متوازن، لكن باعتدال، لأنه يرفع مستويات السكر في الدم بسرعة أكبر مقارنة بالحبوب الكاملة، كما أنه أسهل في الهضم، لذلك قد يكون مناسبًا لبعض مرضى اضطرابات الجهاز الهضمي.

ـ الأرز المسلوق جزئيًا.. خيار أفضل من الأبيض العادي:
يخضع الأرز المسلوق جزئيًا لعملية نقع وتبخير قبل الطحن، وهو ما يزيد من كمية النشا المقاوم والألياف، ويجعله أقل تأثيرًا على ارتفاع سكر الدم مقارنة بالأرز الأبيض التقليدي.

أفضل أنواع الارز لتناولها وأكثرهم فائدة

كيف تجعل الأرز أكثر صحة؟

وأوصى الخبراء بعدة خطوات لتحسين القيمة الغذائية للأرز، منها:
ـ غسل الأرز ونقعه قبل الطهي.
ـ اختيار الأنواع كاملة الحبة قدر الإمكان.
ـ طهيه مع القليل من عصير الليمون أو الخل للمساعدة في خفض المؤشر الجلايسيمي.
ـ تجنب خلطات الأرز الجاهزة الغنية بالصوديوم أو السكريات المضافة.
ـ تناوله مع الخضروات والبروتين للحصول على وجبة متوازنة.

وأكد التقرير أن الأرز البني والأسود والأحمر والبري تظل الخيارات الأفضل لمعظم الأشخاص بفضل احتوائها على الألياف ومضادات الأكسدة والعناصر الغذائية التي تدعم صحة القلب والأمعاء، بينما يظل الأرز الأبيض خيارًا مقبولًا عند تناوله باعتدال وضمن نظام غذائي صحي متوازن.

أفضل أنواع الأرز الأرز البني الأرز الأسود الأرز الأحمر الأرز البري الأرز الأبيض فوائد الأرز صحة القلب صحة الأمعاء تنظيم السكر في الدم التغذية الصحية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشغولات ذهبية

فقزة في أسعار الذهب الآن.. وعيار 24 يتجه نحو الـ 7000 آلاف

الاشتباكات

الموت لم يعد واعظا.. جنازة تتحول إلى مشاجرة في مشهد مؤلم يهز القلوب

التوقيت الصيفي2026

التوقيت الصيفي 2026.. تأخير الساعة 60 دقيقة في هذا الموعد

الثانوية العامة

موعد نتيجة الثانوية العامة والمؤشرات.. متحدث التعليم يكشف

إسبانيا ضد فرنسا

مشاهدة مباراة فرنسا وإسبانيا اليوم بدون اشتراك.. القنوات المفتوحة الناقلة لكأس العالم

سعر سبيكة ذهب 5 جرام

سعر سبيكة ذهب 5 جرام اليوم عيار 24.. قائمة بكل الأوزان

دواجن وبيض

هتشتريها بكام بكره؟ مفاجأة في أسعار الدواجن بالأسواق

الفراخ والبيض

الفراخ والبيض والطماطم.. الزراعة تزف أخبارا سارة للمواطنين لمدة 7 أشهر

ترشيحاتنا

اخبار التوك شو

بكاء إمام عاشور .. وهذه حقيقة وجود لجان «أولاد الأكابر» بالثانوية العامة | أخبار التوك شو

حسام عبد المجيد مدافع منتخب مصر

حسام عبد المجيد: الاحتراف في بلغاريا خطوة نحو حلم أكبر.. وأتمنى اللعب لبرشلونة

منتخب مصر

حسام عبد المجيد: مرموش يلعب دائمًا من أجل المنتخب.. وهدف زيكو الملغي من الأجمل في كأس العالم

بالصور

أفضل أنواع الأرز لصحة القلب والأمعاء .. تعرّف على الخيار الأكثر فائدة

أفضل أنواع الارز لتناولها وأكثرهم فائدة
أفضل أنواع الارز لتناولها وأكثرهم فائدة
أفضل أنواع الارز لتناولها وأكثرهم فائدة

استخدام ChatGPT المُفرط يعرّضك لهذا المرض الخطير؟.. خبراء يُحذرون من تأثيره على الذاكرة

تأثير غير متوقع من إستخدام ChatGPT على الذاكرة
تأثير غير متوقع من إستخدام ChatGPT على الذاكرة
تأثير غير متوقع من إستخدام ChatGPT على الذاكرة

بمكونين فقط.. طريقة عمل الكاندي الطري بالجيلي في المنزل

طريقة عمل الكاندي الطري بالجيلي
طريقة عمل الكاندي الطري بالجيلي
طريقة عمل الكاندي الطري بالجيلي

يختلف عن الماء والصودا.. ماذا يحدث للجسم عند تناول الشعير

الشعير
الشعير
الشعير

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أحمد البدوي سالم - أستاذ العقيدة والفلسفة المساعد في جامعة الأزهر

د. أحمد البدوي سالم يكتب: الفلسفة الأم التي عقها أبناؤها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: تجارة النقرات وتطبيع الدناءة الاجتماعية

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: فاقد الشيء... قد يكون أصدق من يمنحه

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: مدارس وجامعات تكنولوجية.. الكم موجود بس فين الكيف؟

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: السرقات العلمية.. جريمة تنهش جسد الجامعات

المزيد