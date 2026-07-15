دعاء أول أيام شهر صفر 1448.. أفضل الأدعية المُستحبة مع بداية الشهر الهجري الجديد

يحرص المسلمون مع بداية كل شهر هجري على الإكثار من الدعاء في أيام شهر صفر حيث يبحث كثيرون عن دعاء استقبال شهر صفر، لافتتاح الشهر بالطاعة وسؤال الله تعالى الخير والبركة، ورغم أنه لم يرد دعاء معين لاستقبال شهر صفر في السنة النبوية الصحيحة، فإن الدعاء المشروع في كل وقت من أعظم العبادات وفي السطور التالية نعرض أفضل الأدعية.

دعاء استقبال شهر صفر

يتصدّر دعاء أول أيام شهر صفر اهتمامات الكثيرين مع بداية الشهر الهجري، من أجل افتتاح أيامه بالدعاء والذكر والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى ومن أفضل الأدعية لهذا الشهر:

اللهم أعوذ بالله من شر الزمان وأهله.

يارب اللهم أعوذ بجلالك وجلال وجهك وكمال جلال قدسك

اللهم اجبر خاطري وقني من شر هذا الشهر.

اللهم أصرف عني شر شهر صفر

يارب اختم لنا خير هذا الشهر بالخير والبركة والرزق.

يارب في هذا الشهر المبارك بارك لي في صحتي وعافيتي ومدني بالعمر المديد

اللهم ارزقني السعادة وراحة البال وابعد عن شر هذا الشهر.

اللهم بارك وصلي على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام

يارب قنى شر وبلاء هذا الشهر واجعل فيه الخير والبركة

اللهم اغفر لنا الذنوب وكفر عن سيئاتنا وابعد عن شر الأيام.

يارب ارحمنى برحمتك وقني عذاب القبر وجهنم وكفر عن سيئاتنا

يارب أنك الشديد القوي يا عزيز اكفنى شر خلقك.

دعاء شهر صفر للرزق العاجل

ومع أول أيام شهر صفر يستحب لكل مؤمن أن يستهل هذا الشهر بالدعاء وخاصة لطلب الرزق ومن أفضل صيغ الدعاء ما يلي:

• اللّهم ارزقني رزقًا واسعًا حلالًا طيّبًا من غير كدّ، واستجب دعائي من غير ردّ، وأعوذ بكَ من الفضيحتين الفقر والدّين.

• اللّهم يا رزاق السائلين، يا راحم المساكين، ويا ذا القوة المتين، ويا خير الناصرين، يا ولي المؤمنين، يا غيّاث المستغيثين، إياك نعبد وإيّاك نستعين، اللّهم إن كان رزقي في السماء فأنزله وإن كان رزقي في الأرض فأخرجه وإن كان بعيدًا فقرّبه وإن كان قريبًا فيسره وإن كان كثيرًا فبارك فيه يا أرحم الراحمين.

• اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عمّن سواك يا إله العالمين، وصلّى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

• اللّهم إن كان رزقي في السماء فأنزله، وإن كان في الأرض فأخرجه، وإن كان بعيدًا فقرّبه وإن كان قريبًا فيسّره، وإن كان قليلًا فكثّره، وإن كان كثيرًا فبارك لي فيه.

• اللّهم إنّي أحمدك حمدًا كثيرًا وأشكرك شكرًا كثيرا يليق بجلال وجهك وعظيم سلطانك.

• الحمد لله الذي لا ينسى من ذكره، الحمد لله الذي لا يخيب من رجاه، الحمد لله الذي من توكل عليه كفاه، الحمد لله الذي من وثق به لم يكله إلى غيره، الحمد لله الذي هو ثقتنا حين تسوء ظنوننا بأعمالنا، الحمد لله الذي هو رجاؤنا حين تنقطع الحيل والحبل منّا.

• اللّهم ارزقني رزقًا لا تجعل لأحدٍ فيه منَه ولا في الآخرة عليه تبعةٌ برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله الذي تواضع كل شيء لعظمته، الحمد لله الذي استسلم كلّ شيء لقدرته، الحمد لله الذي ذلّ كل شيء لعزّته، الحمد لله الذي خضع كل شيء لمُلكه.

عبادات مُستحبة في شهر صفر

لم يثبت في الشرع تخصيص عبادات بعينها في شهر صفر، كما ثبت في شهر رمضان أو الأشهر الحرم، إلا أنه يستحب فيه الإكثار من التالي:

1- قيام الليل

2- تلاوة القرآن الكريم والتدبر.

3- الدعاء والذكر الطيب آناء الليل وأطراف النهار.

4- الصوم قدر المستطاع.

5- الزكاة والصدقات.

6- صلة الرحم وإفشاء السلام.

7- الصلاة على النبي.