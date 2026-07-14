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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

دعاء للحصول على وظيفة وزيادة الرزق.. ردده بيقين يكرمك من حيث لا تحتسب

دعاء للحصول على وظيفة وزيادة الرزق
دعاء للحصول على وظيفة وزيادة الرزق
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دعاء للحصول على وظيفة وزيادة الرزق، المسلم يسعي في الأرض و يبحث عن الرزق الحلال من اجل اعفاف نفسه و أهله و من يعول والحصول على وظيفة جديدة ذات دخل و فير و مكانة طيبة من آمال الشباب في هذه الأزمان، فالوظيفة و العمل الجديد يجعله الله سببًا في تحصيل المعاش و فتح البيوت واعفاف الشباب لانفسهم و تزوجهم .

دعاء للحصول على وظيفة وزيادة الرزق

اللهم ارزقني عملًا صالحًا ، يغنيني عن سؤال الخلق ، و يكفيني في أمر الدنيا ، و يصلحني في امر الآخرة .

اللهم يا رحمن يا رحيم يا ذا الجلال و الإكرام ، أسألك و ظيفة طيبة ، تدر علي مالًا حلالًا طيبًا مباركًا فيه .

دعاء لتيسير العمل وسعة الرزق

أولا : الاستغفار 100مرة

ثانيا : الصلاة علي رسول الله 100مرة

ثالثا : قراءة سور الواقعة و الكوثر والإخلاص و المعوذتين كل سورة 3 مرات

رابعا : تقرا ( بسم الله الرحمن الرحيم – رب إني لما أنزلت إلى من خير فقير ) عدد 70مرة

خامسًا: تحمد الله تعالي والدعاء
الحمد لله الذي تواضع كل شي لعظمته
الحمد لله الذي ذل كل شي لعزته
الحمد لله الذي خضع كل شي لملكه
الحمد لله الذي استسلم كل شي لقدرته

اللهم إني اسالك ان تصلي علي محمد وال محمد وان تعطيني من خزائن جودك ما يغنينيحتى لا احتاج به إلى غيرك وان تعينني علي طاعتك و أداء حقك إليك،يا مسبب الأسباب يا مفتح الأبواب و يا سامع الأصوات يا مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات،اكفني بحلالك عن حرامك و أغنني بفضلك عمن سواك اللهم أدم نعمتك علينا والطف بنا،فيما قدرته و صلي علي سيدنا محمد النبي الأمي وعلي اله وصحبه وسلم،آمين.

ادعية للحصول على وظيفة

اللهم يا كريم يا حنان يا منان ، يا مالك الملك يا عزيزًا لا يضام ، اللهم ان كان رزقي في السماء فأنزله ، و ان كان في الأرض فأخرجه ، و ان كان بعيدًا فقربه ، و إن كان صعبًا فسهله ، و ان كان عسيرًا فيسره ، و ارزقني رزقًا تغنيني به عن الحاجة لمن سواك .

اللهم لك الحمد و لك الشكر على ما أنعمت به علي و أوليت ، اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد و لك الشكر ، اللهم اكتب لي التوفيق في كل طريق ، و اكتب لي النجاح في كل خطوة ، ييسر لي الحصول على وظيفة طيبة مريحة ترضيني ، و تهدئ قلبي .

اللهم اذا احترت فسددني ، و اختر لي يارب فاني لا أحسن الإختيار.

اللهم لا تجعل عيشي في الدنيا كدًا كدًا ، و لا تجعل حياتي فيها نكدًا نكدا.

اللهم يسر لي الخلق ، و حببهم في ، و سق الى الخير من حيث لا اعلم و لا أدري ، ووفقني لمرضاتك و طاعتك .

اللهم يا قاضي الحاجات ، و يا مجيب الدعوات ، اكفني بحلالك عن حرامك ، و أغنني بفضلك عمن سواك ، اللهم وأنا ذاهب للمقابلة في الوظيفة الجديدة يسر لي أمري ، و سدد جوارحي و لساني ، و اقسم لي الخير ، و ارزقني العمل الصالح و الوظيفة الجيدة .

اللهم صلى على محمد و على آل محمد ، كما صليت على ابراهيم و على آل ابراهيم انك حميد مجيد ، اللهم بارك على محمد و على آل محمد ، كما باركت على ابراهيم و على آل ابراهيم انك حميد مجيد .

اللهم وأني أبحث عن وظيفة و أذهب لمقابلة المسئول عنها ، فاللهم لا سهل الا ما جعلته سهلًا ، و انت تجعل الحزن اذا ما شئت سهلًا .

اللهم يا مسبب الأسباب و يا مفتح الأبواب ، و يا مجيب الدعوات ، و يا قاضي الحاجات ، اقضي حاجتي ، و ارزقني وظيفة طيبة صالحة تقربني منك ، و تصلح لي من أمر الدنيا و الآخرة .

اللهم يا مؤنسي في وحدتي ، و يا راحمي في غربتي ، و يا ولي في نعمتي ، و يا مفرج كربتي ، و يا سامع دعوتي ، و يا مقيل عثرتي ، و يا راحم دمعتي ، يا رجائي في الضيق ، و يا رب البيت العتيق ، ارزقني من عندك رزقًا و اسعًا ، و يسر لي الحصول على وظيفة و عمل طيب يكفيني هم الدنيا و الحاجة الى الناس .

اللهم اني اسألك من الخير كله عاجله و آجله ، ما علمنا منه و ما لم نعلم ، و أعوذ بك من الشر كله عاجله و آجله ما علمنا منه و ما لم نعلم .

ادعية مستجابة للحصول على عمل

و من وسائل تحقيق المطلوبات و تيسير الرزق كثرة الاستغفار ، و التوبة و الاقلاع عن المعاصي و الذنوب ، قال تعالى : ( فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا )

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بن مسعود رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( مَا أَصَابَ أَحَدًا قَطُّ هَمٌّ وَلا حَزَنٌ فَقَالَ : اللَّهُمَّ إِنِّي عَبْدُكَ ، وَابْنُ عَبْدِكَ ، وَابْنُ أَمَتِكَ ، نَاصِيَتِي بِيَدِكَ ، مَاضٍ فِيَّ حُكْمُكَ ، عَدْلٌ فِيَّ قَضَاؤُكَ ، أَسْأَلُكَ بِكُلِّ اسْمٍ هُوَ لَكَ ، سَمَّيْتَ بِهِ نَفْسَكَ أَوْ عَلَّمْتَهُ أَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ ، أَوْ أَنْزَلْتَهُ فِي كِتَابِكَ ، أَوْ اسْتَأْثَرْتَ بِهِ فِي عِلْمِ الْغَيْبِ عِنْدَكَ ، أَنْ تَجْعَلَ الْقُرْآنَ رَبِيعَ قَلْبِي ، وَنُورَ صَدْرِي ، وَجِلَاءَ حُزْنِي ، وَذَهَابَ هَمِّي ، إِلا أَذْهَبَ اللَّهُ هَمَّهُ وَحُزْنَهُ ، وَأَبْدَلَهُ مَكَانَهُ فَرَجًا ، قَالَ فَقِيلَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَلا نَتَعَلَّمُهَا ؟ فَقَالَ بَلَى ، يَنْبَغِي لِمَنْ سَمِعَهَا أَنْ يَتَعَلَّمَهَا ) وصححه الألباني .

روى مسلم عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُنَا إِذَا أَخَذْنَا مَضْجَعَنَا أَنْ نَقُولَ : اللَّهُمَّ رَبَّ السَّمَاوَاتِ وَرَبَّ الْأَرْضِ وَرَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ رَبَّنَا وَرَبَّ كُلِّ شَيْءٍ فَالِقَ الْحَبِّ وَالنَّوَى وَمُنْزِلَ التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْفُرْقَانِ أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ كُلِّ دَابَّةٍ أَنْتَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا اللَّهُمَّ أَنْتَ الْأَوَّلُ فَلَيْسَ قَبْلَكَ شَيْءٌ وَأَنْتَ الْآخِرُ فَلَيْسَ بَعْدَكَ شَيْءٌ وَأَنْتَ الظَّاهِرُ فَلَيْسَ فَوْقَكَ شَيْءٌ وَأَنْتَ الْبَاطِنُ فَلَيْسَ دُونَكَ شَيْءٌ اقْضِ عَنَّا الدَّيْنَ وَأَغْنِنَا مِنْ الْفَقْرِ) .

عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ رضي الله عنه : ( ألا أعلمك دعاء تدعو به لو كان عليك مثلُ جبلِ أُحُدٍ دَينًا لأداه الله عنك ؟ قل يا معاذ : اللهم مالك الملك ، تؤتي الملك من تشاء ، وتنزع الملك ممن تشاء ، وتعز من تشاء ، وتذل من تشاء ، بيدك الخير ، إنك على كل شيء قدير ، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما ، تعطيهما من تشاء ، وتمنع منهما من تشاء ، ارحمني رحمة تغنيني بها عن رحمة من سواك ). وحسنه الألباني في “صحيح الترغيب والترهيب” . 

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