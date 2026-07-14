القبض على 3 أشخاص يروجون لبيع ساعات الغش فى الامتحانات على السوشيال ميديا

تمكنت الأجهزة الأجهزة الأمنية من ضبط 3 أشخاص يروجون بيع سماعات الغش.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات بقطاع نظم الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام قيام أحد الأشخاص بإدارة صفحة بمواقع التواصل الإجتماعى للترويج لبيع سماعات الغش بسوهاج بمقابل مادى.





بالفحص أمكن تحديد وضبط القائم على إدارة الصفحة المشار إليها ومصدر تحصله على السماعات (3 أشخاص - مقيمين بدائرة مركز شرطة أخميم) ، وضُبط بحوزتهم (6 كروت سماعة "أحدهما مثبت داخل حزام من القماش" - 4 سماعات - 23 حجر كارت سماعة - قطع غيار لكروت السماعات - عبوة تحتوى على 2 شريحة هاتف محمول)، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة على النحو المُشار إليه، وأضافوا بشرائها من (مالك مكتب أجهزة إلكترونية – مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة) "مقيد الحرية على ذمة قضية إتجار سماعات غش".





تم إتخاذ الإجراءات القانونية.









