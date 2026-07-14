روسيا تقصف كييف بالصواريخ في خامس هجوم خلال شهر

شنت روسيا وابلاً من الطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية على كييف في وقت مبكر من الثلاثاء، وهو الهجوم الخامس من نوعه على العاصمة الأوكرانية هذا الشهر، في الوقت الذي تصعّد فيه موسكو ضرباتها الجوية ضد أوكرانيا.

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن الهجمات ألحقت أضراراً بـ 16 موقعاً في العاصمة، بما في ذلك مدرسة ومتجر، بينما أبلغ مسؤولو المدينة عن عدة حرائق في أنحاء المدينة.

ذكر زيلينسكي أن روسيا استهدفت أيضاً البنية التحتية الحيوية في وسط وجنوب أوكرانيا، مضيفاً أن الهجمات أسفرت عن إصابة سبعة أشخاص في منطقة خاركيف شرق أوكرانيا وثلاثة في منطقة تشيرنيهيف الشمالية.

وقال زيلينسكي: "أطلق الروس الليلة الماضية 135 طائرة بدون طيار و10 صواريخ من أنواع مختلفة، معظمها صواريخ باليستية، على مدننا ومجتمعاتنا".

وأضاف: "يجب ممارسة ضغط أكبر على روسيا"، داعياً الحلفاء الأوروبيين إلى إقرار حزمة العقوبات.

وكثفت روسيا هذا الصيف غاراتها الجوية على أوكرانيا، حيث قصفت مدنها وبنيتها التحتية للطاقة كل ليلة تقريباً، في ظل نقص ذخائر الدفاع الجوي في كييف لصد الصواريخ الباليستية.

وأعلنت القوات الجوية الأوكرانية أن وحدات الدفاع الجوي أسقطت خمسة من أصل ثمانية صواريخ باليستية أطلقتها روسيا خلال الليل - وهو معدل اعتراض أعلى من الهجمات التي وقعت في وقت سابق من هذا الشهر - و108 من أصل 135 طائرة بدون طيار.