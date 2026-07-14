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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

نبيل فهمي يقدم واجب العزاء للشيخ تميم في وفاة الأمير الوالد

نبيل فهمي يقدم واجب العزاء لأمير قطر في وفاة والده
نبيل فهمي يقدم واجب العزاء لأمير قطر في وفاة والده
الديب أبوعلي
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أدى الوزير نبيل فهمي، الأمين العام لجامعة الدول العربية، واجب العزاء إلى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، في وفاة المغفور له بإذن الله صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني.

واستقبل حضرة صاحب السمو أمير دولة قطر، السفير نبيل فهمي في قصر لوسيل، حيث نقل إليه خالص تعازي ومواساة جامعة الدول العربية في هذا المصاب، سائلًا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يلهم الأسرة الكريمة والشعب القطري الشقيق الصبر والسلوان.

وفاة الشيخ حمد بن خليفة 

ويأتي تقديم الأمين العام واجب العزاء تأكيدًا على تضامن جامعة الدول العربية مع دولة قطر في هذا الظرف الأليم، وتجسيدًا لروابط الأخوة والتضامن بين الدول العربية.

ويعد الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني من أبرز القادة الذين أسهموا في مسيرة التنمية والتحديث في دولة قطر، إذ تولى قيادة البلاد خلال الفترة من عام 1995 حتى عام 2013، وشهدت تلك المرحلة تحولات كبيرة على المستويات الاقتصادية والتنموية والدبلوماسية، قبل أن يتولى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني مقاليد الحكم، مواصلًا مسيرة التنمية وتعزيز مكانة دولة قطر إقليميًا ودوليًا.

نبيل فهمي يقدم واجب العزاء للشيخ تميم
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