نبيل فهمي يعزي أمير قطر في وفاة الشيخ حمد بن خليفة

تقدم الأمين العام لجامعة الدول العربية، نبيل فهمي، بخالص التعازي وصادق المواساة إلى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، في وفاة المغفور له بإذن الله صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني.

ودعا فهمي المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أسرته الكريمة والشعب القطري الشقيق جميل الصبر وحسن العزاء.

وفاة الشيخ حمد بن خليفة

وكان الديوان الأميري القطري، قد أعلن اليوم الأحد عن وفاة الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، عن عمر ناهز 74 عاما، بعد مسيرة حافلة قاد خلالها دولة قطر وشهدت البلاد في عهده تحولات سياسية واقتصادية وتنموية بارزة.

وقال الديوان الأميري، في بيان، إنه ينعى "فقيد الوطن الكبير" الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، الذي وافته المنية صباح اليوم، داعيا الله أن يتغمده بواسع رحمته وأن يجزيه خير الجزاء على ما قدمه لوطنه وأمته العربية والإسلامية.

ويعد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أحد أبرز القادة في تاريخ قطر الحديث، إذ تولى مقاليد الحكم عام 1995، وأطلق سلسلة من الإصلاحات والمشروعات التنموية، كما شهد عهده إقرار الدستور الدائم للدولة وإطلاق رؤية قطر الوطنية 2030، قبل أن يسلم السلطة إلى الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في عام 2013.