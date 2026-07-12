سلطان عُمان يعزي أمير قطر في وفاة والده

بعث السُّلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان برقيةَ تعزية ومواساة إلى أخيه الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني أميرِ قطر في وفاة والده المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني.

أعرب السُّلطان خلال البرقية عن خالص تعازيه وصادق مواساته للامير وكافة أفراد الشعب القطري الشقيق في هذا المُصاب الجلل، سائلًا الله تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ورضوانه، ويسكنه فسيح جناته، ويُلهمهم جميل الصبر والسلوان.

وفاة الشيخ حمد بن خليفة

وكان الديوان الأميري القطري، قد أعلن اليوم الأحد عن وفاة الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، عن عمر ناهز 74 عاما، بعد مسيرة حافلة قاد خلالها دولة قطر وشهدت البلاد في عهده تحولات سياسية واقتصادية وتنموية بارزة.

وقال الديوان الأميري، في بيان، إنه ينعى "فقيد الوطن الكبير" الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، الذي وافته المنية صباح اليوم، داعيا الله أن يتغمده بواسع رحمته وأن يجزيه خير الجزاء على ما قدمه لوطنه وأمته العربية والإسلامية.

ويعد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أحد أبرز القادة في تاريخ قطر الحديث، إذ تولى مقاليد الحكم عام 1995، وأطلق سلسلة من الإصلاحات والمشروعات التنموية، كما شهد عهده إقرار الدستور الدائم للدولة وإطلاق رؤية قطر الوطنية 2030، قبل أن يسلم السلطة إلى الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في عام 2013.