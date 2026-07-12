الاستيلاء على 195 مليون.. تأجيل محاكمة مسؤول خزينة ببنك شهير

قررت محكمة جنايات القاهرة، تأجيل محاكمة مسؤول خزينة بأحد البنوك الشهيرة، بتهمة تسهيل الاستيلاء على أموال تقدر بـ 195 مليون جنيه من جهة عمله بمنطقة قصر النيل، لـ 17 أغسطس .

تفاصيل القضية

وكانت النيابة العامة أحالت المتهم إلى المحاكمة الجنائية، بعد أن أسندت إليه، بصفته موظفًا عامًا ورئيس خزينة بأحد البنوك تهمة تسهيل الاستيلاء بغير حق وبنية التملك على أموال جهة عمله.

وجاء في التحقيقات، أن المتهم استغل موقعه الوظيفي وساعد متهمًا آخر، رئيس مجلس إدارة إحدى شركات الاستيراد والتصدير، والذي توفي وصدر بحقه أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية، في الاستيلاء على مبلغ مالي بلغ 195 مليونًا و311 ألف جنيه، من أموال 13 بنكًا من بنوك القطاع المصرفي المصري التي تساهم الدولة في عدد منها وتخضع لإشرافها.

كما أن الواقعة تمت عبر إثبات فتح حسابين بنكيين باسم شركتين أخريين باستخدام مستندات مزورة منسوبة زورًا لأصحاب الشركتين، فضلًا عن استخراج دفاتر شيكات للحسابين، ما مكن من الاستيلاء على المبالغ المالية محل الاتهام.