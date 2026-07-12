القبض على 3 أشخاص روجوا لبيع ساعات الغش فى الامتحانات

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 3 أشخاص بالجيزة والشرقية لقيامهم بإدارة صفحات بمواقع التواصل الاجتماعى للترويج لبيع سماعات الأذن لاستخدامها فى أعمال الغش بالامتحانات.



أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات بقطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، قيام 3 أشخاص بإدارة صفحات بمواقع التواصل الاجتماعى للترويج لبيع "سماعات أذن" لاستخدامها فى أعمال الغش بالامتحانات.

أمكن تحديد وضبط القائمين على إدارة تلك الصفحات، وهم 3 أشخاص، مقيمون بنطاق محافظتى الجيزة والشرقية وضُبط بحوزتهم "قطع غيار سماعات - 3 هواتف محمولة (بفحصها تبين احتواؤها على دلائل تؤكد نشاطهم الإجرامى)، وبمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامى على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.





