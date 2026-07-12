قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بيتكوين تتمسك بمستوى 64 ألف دولار.. ترقب عالمي يرسم ملامح سوق العملات المشفرة
تايتانيك إسرائيل.. جنرال إسرائيلي يحذر من سيناريو مرعب يهدد إيلات والجيش ينهار
زلاتان يهاجم مادويكي: إنجلترا لعبت بـ10 لاعبين.. وكان يجب استبداله
التعليم تنفي الترخيص للمدارس الدولية بالعمل بنظام Home schooling وتحذر المخالفين
مجلس حكماء المسلمين يعزي أمير قطر في وفاة الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني
موعد مباراة الأرجنتين القادمة ضد إنجلترا في نصف نهائي كأس العالم 2026 والقنوات الناقلة
العراق يحذر من تداعيات التوترات البحرية ويدعو إلى خفض التصعيد في المنطقة
الاستيلاء على 195 مليون.. تأجيل محاكمة مسؤول خزينة ببنك شهير
شرط وحيد يفصل الأهلي عن مواجهة برشلونة في كأس جامبر.. شوبير يكشف
مدبولي يتابع مشروع مبنى الركاب 4 بمطار القاهرة لرفع الطاقة الاستيعابية إلى 70 مليون راكب سنويًا
القصة الكاملة لقضية شيماء بالمنوفية.. الزوج: أهلها اقتحموا الشقة فقفزت من الخوف.. والزوجة: زوجي ووالدته رموني
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

ضبط 7 أطنان ألبان فرز غير صالحة للاستهلاك خلال حملات رقابية مكثفة على الأسواق ببني سويف

تموين بني سويف
تموين بني سويف
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية ببني سويف، تحت إشراف المهندس محمد عبد الرحمن وكيل الوزارة، حملات تفتيشية ورقابية مكثفة على الأسواق والمخابز البلدية والمنشآت التجارية، في إطار جهود إحكام الرقابة على تداول السلع، والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، وضمان وصول الدعم لمستحقيه، حيث أسفرت الجهود عن التحفظ على 7 أطنان من الألبان الفرز لظهور علامات تلف وفساد عليها، بجانب تحرير 18 مخالفة تموينية متنوعة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

ففي حملة رقابية موسعة نفذتها مديرية التموين بالتعاون مع لجان المحافظة والجهات الرقابية المعنية، تم ضبط والتحفظ على 7 أطنان من الألبان الفرز، بعد ملاحظة علامات التلف والفساد عليها، إلى جانب تحرير محضر لإدارة نشاط تجاري دون ترخيص، مع اتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة.

وفي مركز سمسطا، نظمت المديرية حملة تفتيشية مكبرة على المخابز البلدية والأسواق، تحت إشراف أحمد عنتر وكيل المديرية، بمشاركة مدير إدارة بالمديرية، ومفتش الرقابة التموينية، وأسفرت عن تحرير 18 مخالفة تموينية متنوعة ضد عدد من المخابز والمنشآت الخاضعة للرقابة.

وتنوعت مخالفات المخابز البلدية بين إنتاج خبز ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات القانونية، والتصرف في كميات من الدقيق البلدي المدعم المخصص لإنتاج الخبز، وعدم وجود ميزان معتمد داخل بعض المخابز، فضلًا عن عدم وجود سجلات الزيارات والتفتيش، فيما تم تحرير محاضر ضد عدد من الجزارين لعدم الالتزام بالقوانين والقرارات التموينية المنظمة.
 

بني سويف الفشن ببا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إسعاف

توفيت إحدى الصغيرات .. زوج يشعل النيران في زوجته وبناته الثلاثة في أسيوط

منتخب مصر

اتحاد الكرة يكشف المكاسب التاريخية والمادية لمصر من كأس العالم 2026

.تشاكا يحتج من مجاملة الحكم للأرجنتين بعد طرد امبولو

انهيار إيمبولو واعتراض تشاكا.. قرار تحكيمي مُثير يُشعل مواجهة الأرجنتين وسويسرا |تفاصيل

الدعاء

دعاء لا يرد سائله .. ردّده عند حاجتك

زيكو

زيكو: كنا قادرين على بلوغ نهائي كأس العالم.. وميسي سأل عن محمد صلاح قبل مواجهة الأرجنتين

سعر الدولار

مع بدء العمل في البنوك اليوم..تعرّف على سعر الدولار الآن

مرتبات يوليو 2026

صرف 1000 جنيه شهريًا بخلاف الزيادة والعلاوة.. مفاجأة بشأن مرتبات يوليو 2026 لهؤلاء

كأس العالم

مواعيد مواجهات نصف نهائي كأس العالم 2026

ترشيحاتنا

الكلية الحربية

من 65%.. شروط التقديم في الكلية الحربية لعام 2026

الدواجن

بورصة الدواجن اليوم| عروض وتخفيضات على الفراخ والبانية.. والبلدي يسجل 100 جنيه

معاش تكافل وكرامة 2026

دليلك الشامل لصرف "تكافل وكرامة" يوليو 2026.. خطوات الاستعلام والمنافذ

بالصور

احذر قبل فوات الأوان .. أسباب انفجار التكييف بالمنزل

احذر قبل فوات الأوان أسباب انفجار التكييف بالمنزل
احذر قبل فوات الأوان أسباب انفجار التكييف بالمنزل
احذر قبل فوات الأوان أسباب انفجار التكييف بالمنزل

حملات "طرق الأبواب" تجوب القرى والمدن لتقنين الأوضاع وقطع المرافق عن غير الملتزمين بالشرقية

املاك الدولة
املاك الدولة
املاك الدولة

القوات المسلحة تحتفل بتخريج الدورة التدريبية الدولية الثانية حماية المدنيين بمهام الأمم المتحدة والقانون الدولي للهجرة

القوات المسلحة تحتفل بتخريج الدورة التدريبية الدولية الثانية حماية المدنيين بمهام الأمم المتحدة والقانون الدولي للهجرة
القوات المسلحة تحتفل بتخريج الدورة التدريبية الدولية الثانية حماية المدنيين بمهام الأمم المتحدة والقانون الدولي للهجرة
القوات المسلحة تحتفل بتخريج الدورة التدريبية الدولية الثانية حماية المدنيين بمهام الأمم المتحدة والقانون الدولي للهجرة

إرشادات لحمايتك من انفجار التكييف في فصل الصيف

إرشاردات لحمايتك من إنفجار التكيف فى فصل الصيف
إرشاردات لحمايتك من إنفجار التكيف فى فصل الصيف
إرشاردات لحمايتك من إنفجار التكيف فى فصل الصيف

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: النهائي يبدأ اليوم

د. داليا هلال

د. داليا هلال تكتب: من إسنا إلى العالمية.. كيف رسّخ سمير فرج مفهوم السياحة التجديدية قبل أن يصبح نموذجًا دوليًا

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: القيادة الاستراتيجية للدولة.. عندما تتحول الرؤية إلى قوة شاملة

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: محاولةٌ شريفة أعظم من فوزٍ ملطخٍ بالعار

منى أحمد

منى أحمد تكتب : الفرحة .. صناعة مصرية

المزيد