انطلاق التصفيات الأولية لـ«دولة التلاوة» بمحافظة الدقهلية.. صور

انطلقت، اليوم، التصفيات الأولية للموسم الثاني من برنامج «دولة التلاوة» بمحافظة الدقهلية، بحضور اللواء طارق مرزوق - محافظ الدقهلية، والشيخ السيد ربيع - مدير مديرية أوقاف الدقهلية، وفي إطار جهود وزارة الأوقاف لاكتشاف الأصوات القرآنية المتميزة، وتعزيز ريادة المدرسة المصرية في التلاوة، وتضم لجنة الدقهلية محافظتي الدقهلية ودمياط.

لجنة التحكيم بمسابقة دولة التلاوة

وضمت لجنة التحكيم كلا من: القارئ الدكتور عبد الناصر حرك - القارئ بالإذاعة والتلفزيون المصري، والشيخ السيد الغيطاني - القارئ بالإذاعة والتليفزيون المصري، والشيخ إسماعيل الطنطاوي - القارئ بالإذاعة والتليفزيون المصري، كما شهدت فعاليات التصفيات حضور الدكتور محمد القاضي - مدير إدارة المقارئ القرآنية بوزارة الأوقاف، والشيخ محمد فرج - مدير الدعوة بمديرية أوقاف الدقهلية.

وتأتي هذه التصفيات ضمن المرحلة الأولى لاختيار أفضل المتسابقين من أصحاب الأصوات المتميزة؛ تمهيدًا لتأهيلهم للمراحل التالية من البرنامج، بما يسهم في اكتشاف جيل جديد من القراء الموهوبين، وترسيخ مكانة التلاوة المصرية وريادتها.

أكثر من 25 ألف متقدم للموسم الثاني

شهد الموسم الثاني من برنامج «دولة التلاوة» إقبالًا غير مسبوق، بعدما تجاوز عدد المتقدمين 25 ألفًا من مختلف المحافظات، مقابل نحو 14 ألف متسابق في الموسم الأول، بزيادة تقارب 11 ألف طلب مشاركة.

وتصدرت محافظة الشرقية قائمة المحافظات من حيث عدد المتقدمين، وفقًا لوزير الأوقاف الدكتور أسامة الأزهري، بما يعكس اتساع قاعدة المشاركين وتحول البرنامج إلى مشروع مجتمعي لا يقتصر على كونه تجربة تلفزيونية.

«اللطيف».. هوية الموسم الثاني

يحمل الموسم الثاني اسم الله «اللطيف»، في خطوة تستهدف منح البرنامج بعدًا روحيًا، وربط التلاوة بقيم الرحمة والسمو الإنساني، إلى جانب هدفه الأساسي المتمثل في اكتشاف الأصوات المتميزة وإحياء المدرسة المصرية الأصيلة في التلاوة.

مشروع لاكتشاف قراء المستقبل

وتقدم وزارة الأوقاف البرنامج باعتباره مشروعًا وطنيًا لاكتشاف ورعاية المواهب القرآنية، وإعداد جيل جديد من القراء يجمع بين جمال الصوت وصحة التلاوة وإتقان أحكام التجويد، ضمن استراتيجية الوزارة لبناء الإنسان والارتقاء بالذوق العام.

كما يمثل البرنامج نقلة في آليات اكتشاف المواهب، من خلال التقديم الإلكتروني والتصفيات الإقليمية، وصولًا إلى المنافسات التلفزيونية.

امتداد لإرث المدرسة المصرية

ويستند «دولة التلاوة» إلى الإرث العريق للمدرسة المصرية التي قدمت أسماء بارزة، مثل الشيخ محمد رفعت، ومصطفى إسماعيل، ومحمود خليل الحصري، ومحمد صديق المنشاوي، وعبد الباسط عبد الصمد، ومحمود علي البنا، الذين رسخوا مكانة مصر في عالم التلاوة.

نجاح واسع للموسم الأول

شهد الموسم الأول مشاركة نحو 14 ألف متقدم، قبل تصفيتهم إلى 32 متسابقًا في المرحلة النهائية، فيما تجاوز المحتوى المرتبط بالبرنامج مليار مشاهدة عبر المنصات الرقمية.

كما اختُتم الموسم الأول خلال احتفال وزارة الأوقاف بليلة القدر بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي وصف البرنامج بأنه تجربة مصرية ملهمة أعادت إبراز الهوية الدينية والثقافية المصرية.

جوائز ومعايير المشاركة

أبقت وزارة الأوقاف على فرعي التجويد والترتيل في الموسم الثاني، مع تخصيص مليون جنيه للفائز الأول في كل فرع، وفتح باب المشاركة أمام مختلف الأعمار.

وأكدت الوزارة أن التقييم يعتمد على إتقان أحكام التجويد، وسلامة الأداء، وجودة الصوت، والقدرة على التعبير عن المعاني القرآنية، بما يضمن إعداد قراء يمثلون امتدادًا للمدرسة المصرية ويعززون القوة الناعمة لمصر في العالم الإسلام