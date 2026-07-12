نبيل فهمي ناعيا الشيخ حمد بن خليفة: للفقيد دور بارز في دعم مسيرة العمل العربي المشترك

تقدم نبيل فهمي الأمين العام لجامعة الدول العربية بخالص التعازي وصادق المواساة إلى الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، وإلى الأسرة الكريمة، وحكومة وشعب دولة قطر، في وفاة الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، الذي انتقل إلى جوار ربه اليوم.

جاء ذلك في بيان للجامعة العربية اليوم /الأحد/.

يشارك الأمين العام للجامعة العربية، دولة قطر قيادةً وحكومةً وشعبًا أحزانهم في هذا المصاب الأليم.. وقال "إن الفقيد قدم إسهامات تاريخية في نهضة دولة قطر، وكان له دور بارز في دعم مسيرة العمل العربي المشترك، وتعزيز التضامن العربي، وخدمة القضايا العربية والإسلامية، داعيًا العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يجزيه خير الجزاء على ما قدمه لوطنه وأمته.