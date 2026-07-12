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أخبار التوك شو| النائب محمد أبو العينين يترأس قمة رؤساء برلمانات الاتحاد.. والرئيس السيسي يتقدم بخالص التعازي لقطر
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أخبار التوك شو| النائب محمد أبو العينين يترأس قمة رؤساء برلمانات الاتحاد.. والرئيس السيسي يتقدم بخالص التعازي لقطر

أخبار التوك شو
أخبار التوك شو
رحمة سمير
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نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التلفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:

النائب محمد أبو العينين: إعادة أعمار غزة يجب أن يكون وفق جدول زمني واضح يستند إلى حل الدولتين

ترأس النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، أعمال قمة رؤساء برلمانات الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، التي استضافتها القاهرة، بمشاركة رؤساء البرلمانات والوفود البرلمانية من دول الاتحاد، في إطار تعزيز التعاون البرلماني ومناقشة أبرز القضايا الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، والأمن والاستقرار، والتنمية المستدامة بمنطقة المتوسط.

لحماية صحة الأسرة.. 5 ملايين مستفيد من مبادرة فحص المقبلين على الزواج

تواصل الدولة تعزيز جهودها في مجال الرعاية الصحية الوقائية من خلال مبادرة رئيس الجمهورية لفحص المقبلين على الزواج، ضمن مبادرة "100 مليون صحة"، التي أصبحت إحدى الركائز الأساسية لبناء أسر سليمة والحد من انتشار الأمراض الوراثية والمعدية. 

هيئة الأرصاد: الأجواء حول معدلاتها الطبيعية.. وتوجّه تحذيرًا للمصطافين المتواجدين على الشواطئ

وأضافت منار غانم خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج صباح الخير يا مصر عبر الفضائية المصرية، أن هناك ارتفاعات فى نسبة الرطوبة، نتيجة تأثرنا بكتل هوائية شمالية محملة بكميات كبيرة من بخار الماء، قادمة من البحر المتوسط.

إيرادات قناة السويس تبلغ 3.2 مليار دولار خلال الفترة من يوليو 2025 إلى مارس 2026

عرضت قناة إكسترا نيوز خبرا عاجلا يفيد بأن البنك المركزي المصري، أعلن ارتفاع تحويلات المصريين في الخارج إلى نحو 34.9 مليار دولار من يوليو 2025 إلى مارس 2026 مقابل 26.4 مليار دولار في الفترة نفسها من العام السابق.

خبير اقتصادي: المدن الجديدة تدعم النمو وتوفر فرص عمل مستدامة واستقرار الأسعار

أكد الدكتور فرج عبدالله، الخبير الاقتصادي، أن التوسع في إنشاء المدن الجديدة يمثل أحد المحركات الرئيسية للاقتصاد المصري، موضحًا أن قطاع التشييد والبناء يسهم بنحو 8% من الناتج المحلي الإجمالي، ويرتبط بنحو ثمانية قطاعات اقتصادية أخرى، ما يجعله من أكثر القطاعات تأثيرًا في معدلات النمو والتشغيل.

الرئيس السيسي يتقدم بخالص التعازي والمواساة لدولة قطر في وفاة الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني

تقدم الرئيس عبد الفتاح السيسى بخالص التعازي والمواساة إلى دولة قطر الشقيقة، أميراً وحكومةً وشعبًا، في وفاة المغفور له بإذن الله صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني.

باحث: التصعيد بين واشنطن وطهران يهدد جهود التهدئة.. وإغلاق مضيق هرمز يظل ورقة ضغط محتملة

حذر محمد ربيع الديهي، الباحث في العلاقات الدولية، من أن التصعيد العسكري الأخير بين الولايات المتحدة وإيران يهدد بنسف الجهود الدبلوماسية التي استهدفت احتواء الأزمة، مؤكدًا أن استمرار المواجهات قد يدفع المنطقة إلى مرحلة أكثر تعقيدًا ويزيد من مخاطر اتساع نطاق الصراع.

توفير آلاف فرص العمل.. كيف يسهم بناء المدن الجديدة في دعم الناتج المحلي؟

أكد الدكتور فرج عبد الله، الخبير الاقتصادي، أن التوسع في إنشاء المدن الجديدة يمثل أحد أهم محركات النمو الاقتصادي في مصر، مشيرًا إلى أن قطاع البناء والتشييد يعد من القطاعات الأكثر تأثيرًا في الناتج المحلي.

مدرسة تقبل 20 طالبا.. تعرف على مدارس تكنولوجيا تطبيقية بديلة للثانوي العام


أكد الكاتب الصحفي والمتخصص في شؤون التعليم، أسامة عبد الكريم، أن ارتفاع الحد الأدنى لتنسيق القبول بالصف الأول الثانوي العام في بعض المحافظات يرجع إلى زيادة أعداد الطلاب وارتفاع المجاميع، وليس بهدف توجيه الطلاب إلى التعليم الفني.

وزير الخارجية يبحث هاتفيا مع نظيريه القطري والعماني تطورات الأوضاع الإقليمية

أجرى  الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج مساء أمس اتصالين هاتفيين مع كل من بدر بن حمد البوسعيدي وزير خارجية سلطنة عُمان الشقيقة والشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة قطر الشقيقة، وذلك في إطار التشاور والتنسيق المستمر بشأن التطورات الخطيرة للأوضاع الإقليمية في المنطقة.



 


 



 



 


 



 

محمد أبو العينين رؤساء برلمانات الاتحاد البرامج التوك شو غزة

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