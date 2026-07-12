توفير آلاف فرص العمل.. كيف يسهم بناء المدن الجديدة في دعم الناتج المحلي؟

أكد الدكتور فرج عبد الله، الخبير الاقتصادي، أن التوسع في إنشاء المدن الجديدة يمثل أحد أهم محركات النمو الاقتصادي في مصر، مشيرًا إلى أن قطاع البناء والتشييد يعد من القطاعات الأكثر تأثيرًا في الناتج المحلي.

وأوضح عبد الله، خلال لقائه مع نهاد سمير وسارة مجدي ببرنامج صباح البلد على قناة صدى البلد أن قطاع البناء والتشييد يسهم بنحو 8% من الناتج المحلي الإجمالي بصورة مباشرة، بينما يرتبط بما لا يقل عن ثمانية قطاعات اقتصادية أخرى، تشمل الصناعات ومواد البناء والخدمات والسياحة، لترتفع مساهمته الإجمالية بصورة مباشرة وغير مباشرة إلى نحو 30% من النشاط الاقتصادي.

وأشار إلى أن المدن الجديدة، مثل العلمين الجديدة والعاصمة الإدارية والمنصورة الجديدة ومدن الجيل الرابع، لم تعد مجرد مشروعات عمرانية، بل أصبحت مراكز متكاملة للاستثمار والسكن والعمل والسياحة.

وأضاف أن هذه المدن تعتمد على بنية تحتية حديثة ومستدامة، تشمل شبكات المياه والكهرباء والخدمات الذكية، مع خطط توسع مستقبلية، وهو ما يعزز قدرتها على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية وتحقيق التنمية المستدامة.

وأكد الخبير الاقتصادي أن الاستثمار في المدن الجديدة ينعكس بشكل مباشر على سوق العمل، من خلال توفير آلاف فرص العمل الدائمة والمؤقتة، فضلًا عن تنشيط العديد من القطاعات الاقتصادية المرتبطة بعمليات البناء والتشغيل والخدمات.



