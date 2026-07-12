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غرفة عمليات تعليم الغربية: لا شكاوي من طلاب الثانوية في مادتي الجبر والأحياء
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

غرفة عمليات تعليم الغربية: لا شكاوي من طلاب الثانوية في مادتي الجبر والأحياء

طلاب وطالبات الغربية
طلاب وطالبات الغربية
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شهدت لجان امتحانات الثانوية العامة بالغربية اليوم خروج آلاف الطلاب والطالبات عقب أداءهم امتحانات مادتي الجبر والأحياء للطلاب العلمي و علم النفس والاجتماع لشعبة الأدبي وسط أجواء من الفرحة والارتياح كون الأسئلة في المتناول الأمر الذي رسم البهجة علي أولياء الأمور بمختلف لجان المحافظة .

ارتياح بين طلاب وطالبات الثانوية العامة 


وأفاد مسئولوا غرف عمليات التعليم عدم تلقي اي شكاوي محتمله بمختلف الادارات التعليمية حول أسئلة الامتحانات المشار إليها.

وكانت محافظة الغربية شهدت انتظام  لجان امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي  2025- 2026 فى مادة الرياضيات" البحتة" للنظام الجديد ومواد الأحياء و الرياضيات البحتة " الجبر والهندسة الفراغية" وعلم النفس والاجتماع للنظام القديم، على مستوى المحافظة.

لا شكاوي من أولياء أمور الطلاب والطالبات 


كان ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، قد أكد أن المديرية تتابع على مدار الساعة كافة الإجراءات والاستعدادات الخاصة بالامتحانات، من خلال التنسيق المستمر مع الإدارات التعليمية ومراجعة جاهزية اللجان الإمتحانية والبالغة  115لجنة، والتأكد من توافر وسائل التهوية والإضاءة المناسبة، ورفع كفاءة أعمال النظافة والصيانة بمقار اللجان بما يضمن توفير الأجواء المناسبة للطلاب وتحقيق الانضباط الكامل داخل اللجان الامتحانية .


وأشار إلى أنه تم تجهيز غرف العمليات الرئيسية والفرعية، ومتابعة جاهزية الكنترولات ومراكز توزيع الأسئلة، مع التأكيد على اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتوفير بيئة امتحانية آمنة ومنضبطة تتيح للطلاب أداء الإمتحانات في أجواء من الهدوء والاستقرار.

تجهيز غرف عمليات التعليم 

جدير بالذكر أن اللواء دكتور علاء عبدالمعطى محافظ الغربية، قد أكد أن غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة ومركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة يعملان بالتنسيق الكامل مع مديرية التربية والتعليم وغرف العمليات بالمراكز والمدن والأحياء ، لضمان انتظام سير الامتحانات وخروجها بالشكل اللائق الذي يحقق مصلحة الطلاب.

اخبار محافظة الغربية عمليات التعليم لا شكاوي طلاب وطالبات الثانوية العامة

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