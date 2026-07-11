مقتل مسلحين اثنين خلال عملية أمنية جنوب غربي باكستان

أعلنت مصادر أمنية باكستانية مقتل مسلحين اثنين خلال عملية نفذتها قوات الأمن في إقليم "بلوشستان" الواقع جنوب غربي البلاد.

وأفادت المصادر، حسبما ذكر راديو "باكستان" في نسخته الإنجليزية، اليوم "السبت"، بأن قوات الأمن نفذت هذه العملية استنادا إلى معلومات استخباراتية تفيد بتواجد مسلحين في المنطقة، مما أسفر عن مقتل اثنين من المسلحين.

وأشارت المصادر إلى أنه تم العثور على أسلحة وقنابل يدوية وهواتف محمولة وغيرها من المعدات بحوزة المسلحين القتيلين.

جدير بالذكر أن باكستان تشهد ارتفاعا ملحوظا في وتيرة الهجمات المسلحة، ويتم الإبلاغ عن معظم الهجمات في الأقاليم الباكستانية الحدودية مع أفغانستان وأبرزها "خيبر بختونخوا" و"بلوشستان".