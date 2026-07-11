عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر يبحث مع مستشار رئيس أوزبكستان للشئون الدينية تعزيز التعاون الثنائي

أكد فضيلة الدكتور محمد الضويني، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، حرص الأزهر على مواصلة تعزيز التعاون مع جمهورية أوزبكستان ومؤسساتها الدينية والعلمية، والبناء على ما تحقق خلال الفترة الماضية من خطوات عملية، بما يسهم في إعداد الكوادر العلمية وخدمة قضايا الأمة الإسلامية وترسيخ منهج الوسطية والاعتدال، وبما يواكب ما تشهده العلاقات المصرية الأوزبكية من تطور متسارع وتعاون مثمر في مختلف المجالات.

جاء ذلك خلال لقاء الضويني مع مستشار رئيس جمهورية أوزبكستان للشئون الدينية مظفر كاميلوف، لبحث سبل تعزيز التعاون العلمي والدعوي بين الأزهر الشريف والمؤسسات الدينية والعلمية في أوزبكستان، بما يسهم في نشر الفكر الوسطي وترسيخ قيم الاعتدال والتعايش.

وفي مستهل اللقاء، رحب مظفر كاميلوف بفضيلة الدكتور محمد الضويني، مؤكدًا اعتزاز بلاده بالعلاقات المتنامية مع جمهورية مصر العربية، وما تشهده من تطور ملحوظ على مختلف المجالات، ولا سيما في مجالات التعاون العلمي والديني، مشيدًا بالمكانة العالمية للأزهر الشريف بقيادة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، ودوره في نشر الوسطية وتعزيز ثقافة الحوار والسلام.

وتناول اللقاء دراسة آفاق توسيع التعاون بين الأزهر الشريف وأوزبكستان، في ضوء النتائج الإيجابية التي أسفرت عنها الزيارات المتبادلة بين أوزباكستان والأزهر، والاتفاق على دعم مسارات التعاون العلمي والدعوي والثقافي بين الجانبين، وتعزيز التنسيق في القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما يعكس عمق العلاقات التاريخية بين البلدين، ويفتح آفاقًا جديدة للشراكة بين الأزهر الشريف والمؤسسات العلمية والدينية في أوزبكستان.

وحضر اللقاء السفير عبد الرحمن موسى، مستشار فضيلة الإمام الأكبر للعلاقات الخارجية، والسفيرة حنان بشاري، نائب سفير مصر لدى أوزبكستان، والدكتور محمد مشعل، أستاذ العقيدة والفلسفة المساعد بجامعة الأزهر.