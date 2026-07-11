إدراج الموقع الإلكتروني للمتحف المصري الكبير على تطبيقات شركات المحمول

قررت وزارة السياحة والآثار إدراج الموقع الإلكتروني الرسمي للمتحف (www.gem.eg) ضمن تطبيقات شركات المحمول، بما يتيح لملايين المستخدمين الوصول المباشر والآمن إلى الموقع الإلكتروني الرسمي للمتحف وحجز زياراتهم عبر قناة موثوقة ومعتمدة.

المتحف المصري الكبير

تأتي هذه الخطوة في إطار التعاون بين المتحف المصري الكبير وشركات المحمول العاملة في مصر، ضمن منظومة متكاملة تستهدف تعزيز تجربة الزائر، ورفع مستويات الأمن السيبراني، وحماية الجمهور من مخاطر المواقع الإلكترونية المزيفة والروابط غير الموثوقة التي قد تستغل اسم المتحف في محاولات الاحتيال أو الاستيلاء على البيانات الشخصية.

ويجري حالياً بحث إتاحة سداد قيمة تذاكر الزيارة عبر المحافظ الإلكترونية التابعة لشركات المحمول، إلى جانب وسائل الدفع الحالية باستخدام البطاقات البنكية، بما يوفر خيارات دفع رقمية أكثر سهولة ومرونة لشريحة أوسع من الزائرين، ويسهم في تبسيط إجراءات الحجز الإلكتروني، في إطار استراتيجية المتحف لتطوير خدماته الرقمية وفق أفضل الممارسات العالمية.

وأكد السيد شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، أن هذه المبادرة تجسد توجه الوزارة نحو تعزيز التكامل بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص لتقديم خدمات رقمية آمنة وموثوقة، بما يضمن سهولة وصول الزائرين إلى القنوات الرسمية، ويعزز الثقة في الخدمات الإلكترونية المقدمة.

وأضاف أن التعاون مع شركات المحمول العاملة في مصر، بما تمتلكه من قواعد مستخدمين واسعة ومنصات رقمية متطورة، يسهم في توسيع نطاق الوصول الآمن إلى الموقع الرسمي للمتحف المصري الكبير، مؤكداً استمرار الوزارة في دعم المبادرات التي توظف التكنولوجيا في تطوير الخدمات السياحية وحماية بيانات المستخدمين.

من جانبه، أوضح الدكتور أحمد غنيم، الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف المصري الكبير، أن هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجية المتحف لبناء منظومة رقمية متكاملة تضع أمن الزائر وسهولة حصوله على الخدمات في مقدمة أولوياتها، مشيراً إلى أن إتاحة الموقع الرسمي عبر تطبيقات شركات المحمول تمثل قناة إضافية موثوقة لحجز الزيارات والحصول على المعلومات الرسمية.

وأكد أن الموقع الإلكتروني الرسمي للمتحف (www.gem.eg) يظل القناة الرسمية الوحيدة لحجز الزيارات والاطلاع على المعلومات الخاصة بالمتحف، داعياً الجمهور إلى توخي الحذر وعدم التعامل مع المواقع غير الرسمية أو الروابط مجهولة المصدر.