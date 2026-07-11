أكبر مصنع غزل في العالم.. وزير الصناعة داخل إحدى قلاع مصر الصناعية

استهل المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، جولاته الميدانية بقلاع مصر الصناعية بزيارة مجمع مصانع شركة مصر للغزل والنسيج بمدينة المحلة الكبرى، يرافقه اللواء الدكتور علاء عبد المعطي محافظ الغربية، وعدد من قيادات وزارة الصناعة ومحافظة الغربية، حيث كان في استقبالهم الدكتور أحمد شاكر رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج، والمهندس أحمد بدر رئيس شركة مصر للغزل والنسيج.

وتبلغ مساحة مجمع مصانع الشركة 2.5 مليون متر مربع، بحجم استثمارات يصل إلى 27 مليار جنيه، ورأس مال يبلغ 13.8 مليار جنيه، فيما تصل الطاقة الإنتاجية السنوية إلى 10,312 طنًا من الغزول والوبريات والخيوط والقطن الطبي، و1.9 مليون قطعة من الملابس والبطاطين والمشغولات وأربطة الشاش، و8.3 مليون متر من الأقمشة، بنسبة مكون محلي تبلغ 65%، بينما تسجل صادراتها السنوية نحو 1.37 مليار جنيه، وتوفر نحو 14 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

جولة بالمصانع

بدأ الوزير جولته بتفقد مصنع غزل 1، المقام على مساحة 62 ألف متر مربع، والذي يُعد أكبر مصنع غزل ونسيج على مستوى العالم، بطاقة إنتاجية تبلغ 182,784 مردن وإنتاج يومي يصل إلى 30 طنًا من الغزول الرفيعة والسميكة، ثم تفقد مصنع غزل 4 المقام على مساحة 24 ألف متر مربع بطاقة 73 ألف مردن وإنتاج يومي يبلغ 13 طنًا.



كما شملت الجولة مصنع التحضيرات 1 المقام على مساحة 3,055 مترًا مربعًا، ومصنع التحضيرات 2 على مساحة 21,289 مترًا مربعًا، قبل الانتقال إلى مصنع النسيج الذي يمتد على مساحة تتجاوز 40 ألف متر مربع ويضم 597 ماكينة بطاقة إنتاجية تصل إلى 136 ألف متر قماش و32 طن وبرة يوميًا.

وتفقد الوزير أيضًا مصنع الصباغة المقام على مساحة 36.5 ألف متر مربع، والذي يضم 105 ماكينات تحت التركيب ومن المقرر دخوله الخدمة خلال ثلاثة أشهر، بطاقة إنتاجية تبلغ 40 طن وبريات و135 ألف متر قماش يوميًا، ويعمل بأحدث نظم الصباغة.

خطة التطوير

واستمع الوزير إلى عرض من مسؤولي الشركة حول خطة تطوير المصانع ورفع كفاءة خطوط الإنتاج، وإجراءات ترشيد استهلاك المياه لتقليل التكلفة والالتزام بالمعايير الدولية، بما يسهم في الحفاظ على تنافسية الصادرات المصرية، إلى جانب جهود زيادة المكون المحلي والقيمة المضافة، والتوسع في الشراكات مع القطاع الخاص.

قلعة صناعية

وأكد المهندس خالد هاشم أن شركة مصر للغزل والنسيج ليست مجرد منشأة إنتاجية، بل تمثل عماد صناعة النسيج الوطنية ورمزًا للهوية الاقتصادية المصرية منذ تأسيسها عام 1927، مشيرًا إلى أنها تمثل الركيزة الأساسية لمنظومة التحديث الشاملة التي تشهدها صناعة المنسوجات في مصر.

وأوضح أن الشركة تضم جميع حلقات سلسلة القيمة، بدءًا من الغزل والنسيج، مرورًا بالصباغة والتجهيز، وصولًا إلى صناعة الملابس الجاهزة، وهو ما يجعلها صرحًا صناعيًا متكاملًا يسهم في توفير مستلزمات الإنتاج محليًا، والحد من الاستيراد، وتعزيز القيمة المضافة للقطن المصري طويل التيلة.

دعم الاستثمار

من جانبه، أكد اللواء الدكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، أن شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى تمثل قلعة صناعة الغزل والنسيج في مصر، وتشهد طفرة تطوير غير مسبوقة ضمن المشروع القومي لتطوير هذا القطاع، بما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي لصناعة الغزل والنسيج.

وأشار المحافظ إلى حرص محافظة الغربية على تذليل مختلف المعوقات أمام الكيانات الصناعية الكبرى، وتوفير مناخ جاذب للاستثمار والإنتاج، بالتنسيق مع الجهات المعنية، بما يدعم خطط الدولة للنهوض بالصناعة وزيادة معدلات التصدير.