قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قرار صادم.. منع حكمين إنجليزيين من إدارة مباريات الأرجنتين في المونديال
ترامب يعيد إحياء خط كركوك-بانياس.. اتفاق ثلاثي مرتقب يفتح ممرا نفطياً جديدا إلى المتوسط
بعد تحرك البرلمان.. كيف يواجه القانون وقائع الغش في امتحانات الثانوية العامة
الزواج الجماعي .. عقوبات رادعة لمروجيه
إمام عاشور: نعاهد وطننا أن نحمل اسم مصر بكل فخر بعد تكريم الرئيس للمنتخب
واشنطن تشدد لهجتها مع طهران: لا اتفاق نووي دون التخلي عن اليورانيوم المخصب
صاحبة تيشيرت مصطفى شوبير تكسر صمتها وتحسم الجدل: أخدته بالحظ
فيفا يشيد بمنتخب مصر : الفراعنة أعادوا كتابة التاريخ وأجبروا العالم على احترامهم في مونديال 2026
الاتحاد الألماني يعلن توصله لاتفاق مع كلوب على تدريب المنتخب
تأجيل إعادة محاكمة متهم في قضية أحداث عنف الظاهر لـ 14 سبتمبر
فيفا يطرح مقتنيات من أرضية نهائي مونديال 2026 للبيع
أكسيوس: إيران وعُمان تناقشان إعلانا بضمان حركة كاملة وحرة للملاحة في الممر الأوسط بهرمز
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أكبر مصنع غزل في العالم.. وزير الصناعة داخل إحدى قلاع مصر الصناعية

وزير الصناعة
وزير الصناعة
ولاء عبد الكريم
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

استهل المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، جولاته الميدانية بقلاع مصر الصناعية بزيارة مجمع مصانع شركة مصر للغزل والنسيج بمدينة المحلة الكبرى، يرافقه اللواء الدكتور علاء عبد المعطي محافظ الغربية، وعدد من قيادات وزارة الصناعة ومحافظة الغربية، حيث كان في استقبالهم الدكتور أحمد شاكر رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج، والمهندس أحمد بدر رئيس شركة مصر للغزل والنسيج.
وتبلغ مساحة مجمع مصانع الشركة 2.5 مليون متر مربع، بحجم استثمارات يصل إلى 27 مليار جنيه، ورأس مال يبلغ 13.8 مليار جنيه، فيما تصل الطاقة الإنتاجية السنوية إلى 10,312 طنًا من الغزول والوبريات والخيوط والقطن الطبي، و1.9 مليون قطعة من الملابس والبطاطين والمشغولات وأربطة الشاش، و8.3 مليون متر من الأقمشة، بنسبة مكون محلي تبلغ 65%، بينما تسجل صادراتها السنوية نحو 1.37 مليار جنيه، وتوفر نحو 14 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.
جولة بالمصانع
بدأ الوزير جولته بتفقد مصنع غزل 1، المقام على مساحة 62 ألف متر مربع، والذي يُعد أكبر مصنع غزل ونسيج على مستوى العالم، بطاقة إنتاجية تبلغ 182,784 مردن وإنتاج يومي يصل إلى 30 طنًا من الغزول الرفيعة والسميكة، ثم تفقد مصنع غزل 4 المقام على مساحة 24 ألف متر مربع بطاقة 73 ألف مردن وإنتاج يومي يبلغ 13 طنًا.
 

كما شملت الجولة مصنع التحضيرات 1 المقام على مساحة 3,055 مترًا مربعًا، ومصنع التحضيرات 2 على مساحة 21,289 مترًا مربعًا، قبل الانتقال إلى مصنع النسيج الذي يمتد على مساحة تتجاوز 40 ألف متر مربع ويضم 597 ماكينة بطاقة إنتاجية تصل إلى 136 ألف متر قماش و32 طن وبرة يوميًا.
وتفقد الوزير أيضًا مصنع الصباغة المقام على مساحة 36.5 ألف متر مربع، والذي يضم 105 ماكينات تحت التركيب ومن المقرر دخوله الخدمة خلال ثلاثة أشهر، بطاقة إنتاجية تبلغ 40 طن وبريات و135 ألف متر قماش يوميًا، ويعمل بأحدث نظم الصباغة.
خطة التطوير
واستمع الوزير إلى عرض من مسؤولي الشركة حول خطة تطوير المصانع ورفع كفاءة خطوط الإنتاج، وإجراءات ترشيد استهلاك المياه لتقليل التكلفة والالتزام بالمعايير الدولية، بما يسهم في الحفاظ على تنافسية الصادرات المصرية، إلى جانب جهود زيادة المكون المحلي والقيمة المضافة، والتوسع في الشراكات مع القطاع الخاص.
قلعة صناعية
وأكد المهندس خالد هاشم أن شركة مصر للغزل والنسيج ليست مجرد منشأة إنتاجية، بل تمثل عماد صناعة النسيج الوطنية ورمزًا للهوية الاقتصادية المصرية منذ تأسيسها عام 1927، مشيرًا إلى أنها تمثل الركيزة الأساسية لمنظومة التحديث الشاملة التي تشهدها صناعة المنسوجات في مصر.
وأوضح أن الشركة تضم جميع حلقات سلسلة القيمة، بدءًا من الغزل والنسيج، مرورًا بالصباغة والتجهيز، وصولًا إلى صناعة الملابس الجاهزة، وهو ما يجعلها صرحًا صناعيًا متكاملًا يسهم في توفير مستلزمات الإنتاج محليًا، والحد من الاستيراد، وتعزيز القيمة المضافة للقطن المصري طويل التيلة.
دعم الاستثمار
من جانبه، أكد اللواء الدكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، أن شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى تمثل قلعة صناعة الغزل والنسيج في مصر، وتشهد طفرة تطوير غير مسبوقة ضمن المشروع القومي لتطوير هذا القطاع، بما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي لصناعة الغزل والنسيج.
وأشار المحافظ إلى حرص محافظة الغربية على تذليل مختلف المعوقات أمام الكيانات الصناعية الكبرى، وتوفير مناخ جاذب للاستثمار والإنتاج، بالتنسيق مع الجهات المعنية، بما يدعم خطط الدولة للنهوض بالصناعة وزيادة معدلات التصدير.

الصناعة الغزل والنسيج صناعة الغزل والنسيج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

العدادات الكودية

دون تصالح أو رخصة.. هؤلاء يحق لهم تحويل العدادات الكودية إلى قانونية فورًا

المؤتمر الصحفى

الداخلية تعلن شروط قبول دفعة جديدة من طلاب الثانوية العامة بكلية الشرطة

سكالوني

مدرب الأرجنتين يرد على اتهامات المجاملة أمام مصر: الأمر ليس جديدًا

وفاة محاربة سرطان في سوهاج

الموت يخطف أمًّا من بين زغاريد زفاف نجلتها بسوهاج ويحول الفرح لمأتم

خبز التموين

سعر رغيف الخبز المدعم اليوم السبت 11يوليو

إمام عاشور

عملاق أوروبي يقترب من ضم إمام عاشور.. هل يرحل عن الأهلي؟

اسامة نبيه

قلقان من الأهلي.. أسامة نبيه: لا أشعر بالارتياح للنادي الذي يسعي لضم حسام عبد المجيد

شوبير

بعد التألق في المونديال.. مصطفى شوبير على رادار أندية من 3 دول

ترشيحاتنا

الشيخ أيمن عبد الغني

غدًا.. انطلاق أعمال تصحيح الشهادة الثانوية الأزهرية بـ16 مركزًا على مستوى الجمهورية

وفد منظمة شنغهاي يشيد بدور دار الإفتاء المصرية في مواجهة التطرف

وفد منظمة شنغهاي يشيد بدور دار الإفتاء المصرية في مواجهة التطرف

الدكتور محمد الضويني

الضويني: الأزهر حريص على دعم التعاون مع المؤسسات الدينية والعلمية في أوزبكستان

بالصور

بعد تصدرها التريند بسبب محمد صلاح.. فوائد غير متوقعة لـ المياة الفوارة

فوائد المياة الفوارة
فوائد المياة الفوارة
فوائد المياة الفوارة

إزالة 99 حالة تعدي على أملاك الدولة والأراضي الزراعية بالشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

وداعًا حبيبة الملايين.. مجـ.زرة داخل فولكس فاجن والضحايا سيارات شهيرة

فولكس فاجن
فولكس فاجن
فولكس فاجن

وزير الدفاع يلتقي نظيره الكونغولي الديمقراطي لبحث التعاون العسكري المشترك

وزير الدفاع يلتقي نظيره الكونغولي الديمقراطي لبحث التعاون العسكري المشترك
وزير الدفاع يلتقي نظيره الكونغولي الديمقراطي لبحث التعاون العسكري المشترك
وزير الدفاع يلتقي نظيره الكونغولي الديمقراطي لبحث التعاون العسكري المشترك

فيديو

وزير الدفاع يلتقي نظيره الكونغولي الديمقراطي لبحث التعاون العسكري المشترك

وزير الدفاع يلتقي نظيره الكونغولي الديمقراطي لبحث التعاون العسكري المشترك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. داليا هلال

د. داليا هلال تكتب: من إسنا إلى العالمية.. كيف رسّخ سمير فرج مفهوم السياحة التجديدية قبل أن يصبح نموذجًا دوليًا

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: القيادة الاستراتيجية للدولة.. عندما تتحول الرؤية إلى قوة شاملة

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: محاولةٌ شريفة أعظم من فوزٍ ملطخٍ بالعار

منى أحمد

منى أحمد تكتب : الفرحة .. صناعة مصرية

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك نيبيرو الأول

المزيد