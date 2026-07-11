وزير الرياضة عقب تكريم الرئيس السيسي للمنتخب: جلسة مع اتحاد الكرة ورابطة الأندية لبحث آلية دعم الكوادر الوطنية

أعلن جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة، عن عقد اجتماع خلال الأيام المقبلة مع المهندس هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، وأحمد دياب رئيس رابطة الأندية المصرية المحترفة، لبحث آليات دعم الكوادر الوطنية، ووضع خطة عمل مشتركة للبناء على الإنجاز التاريخي الذي حققه المنتخب الوطني في كأس العالم 2026.

أكد وزير الشباب والرياضة أن المرحلة المقبلة ستشهد تنسيقًا موسعًا بين الوزارة والاتحاد المصري لكرة القدم ورابطة الأندية المصرية المحترفة، من أجل تعزيز مسار تطوير الكرة المصرية والاستفادة من النجاحات التي حققها المنتخب الوطني على الساحة العالمية.

وأوضح الوزير أنه سيتم خلال الأيام المقبلة عقد اجتماع مع المهندس هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، وأحمد دياب، رئيس رابطة الأندية المصرية المحترفة، لبحث آليات دعم الكوادر الوطنية في مختلف عناصر منظومة كرة القدم، إلى جانب وضع خطة عمل مشتركة تستهدف تطوير اللعبة خلال السنوات المقبلة.

وأضاف أن الاجتماع سيشهد مناقشة عدد من الملفات المهمة، في مقدمتها دعم المدرب الوطني، وتطوير منظومة اكتشاف المواهب، ورفع كفاءة العمل داخل الأندية والمنتخبات الوطنية، بما يضمن استمرار البناء على الإنجاز التاريخي الذي حققه منتخب مصر في كأس العالم 2026.

وشدد وزير الشباب والرياضة على أن التعاون بين جميع مؤسسات الكرة المصرية يمثل الركيزة الأساسية لتحقيق مزيد من النجاحات، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة تتطلب تكاتف الجميع من أجل تعزيز مكانة الكرة المصرية ومواصلة المنافسة على المستويين القاري والدولي.