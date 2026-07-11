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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

تكريم رئاسي يخلد الإنجاز.. ماذا تعني رسالة الرئيس لمنتخب مصر بعد المونديال؟

تكريم رئاسي يخلد الإنجاز.. ماذا تعني رسالة الرئيس لمنتخب مصر بعد المونديال؟
تكريم رئاسي يخلد الإنجاز.. ماذا تعني رسالة الرئيس لمنتخب مصر بعد المونديال؟
ياسمين القصاص
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

لم يكن استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي لبعثة منتخب مصر المقرر اليوم، مجرد مراسم بروتوكولية أو تهنئة عابرة بنتيجة رياضية، بل حمل في طياته رسائل تتجاوز حدود المستطيل الأخضر، ليؤكد أن ما حققه المنتخب في بطولة كأس العالم 2026 أصبح إنجازا وطنيا يستحق التقدير الرسمي والشعبي. 

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ففي اللحظات التي تتحول فيها الرياضة إلى مصدر للفخر والالتفاف الوطني، يصبح التكريم الرئاسي تعبيرا عن تقدير الدولة لقيمة الجهد والإصرار، ورسالة دعم للأبطال الذين نجحوا في رسم صورة مشرفة لمصر أمام العالم، حتى وإن لم يتوجوا باللقب.

استقبال شعبي متواصل.. الجماهير على موعد مع المنتخب أمام أبراج العلمين السبت

التكريم الرئاسي.. رسالة تقدير تتجاوز الفوز والخسارة

ويحمل استقبال رئيس الجمهورية للمنتخبات الوطنية دلالات سياسية ومجتمعية كبيرة، إذ يعكس اعتراف الدولة بما قدمه اللاعبون والجهاز الفني من أداء يليق باسم مصر، ويؤكد أن الإنجاز الرياضي لا يقاس فقط بحصد البطولات، وإنما أيضا بما يحققه من تعزيز للانتماء الوطني وإبراز صورة الدولة على الساحة الدولية.

كما يمثل هذا التكريم دفعة معنوية قوية للرياضيين، ورسالة إلى الأجيال الجديدة بأن الدولة تقدر الاجتهاد والالتزام والروح القتالية، وهو ما يسهم في ترسيخ ثقافة المنافسة والتميز داخل المنظومة الرياضية.

لماذا يلتقي الرئيس بالمنتخبات الوطنية؟

واعتادت القيادة السياسية على استقبال أصحاب الإنجازات الرياضية الكبرى، باعتبارهم سفراء للدولة في المحافل الدولية، وتأتي هذه اللقاءات لتوجيه الشكر للاعبين والأجهزة الفنية، والاستماع إلى تجربتهم، وتأكيد استمرار دعم الدولة للرياضة باعتبارها إحدى أدوات القوة الناعمة.

ولا يقتصر هذا التقليد على المنتخبات المتوجة بالبطولات، بل يمتد إلى الفرق التي تقدم أداءا استثنائيا يحقق التفافا شعبيا واسعا ويعكس صورة إيجابية عن مصر في المنافسات العالمية.

محطات سابقة جمعت الرئيس بالمنتخبات المصرية

وشهدت السنوات الماضية عدة لقاءات بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والمنتخبات الوطنية عقب تحقيقها إنجازات بارزة، كان أبرزها استقبال منتخب كرة اليد بعد الأداء التاريخي في بطولة العالم، وتكريم أبطال الألعاب الأولمبية والبارالمبية، إضافة إلى استقبال أبطال العالم في الإسكواش ورفع الأثقال والكاراتيه وغيرها من الألعاب التي رفعت العلم المصري في المحافل الدولية.

كما حرص الرئيس في أكثر من مناسبة على توجيه رسائل دعم للمنتخب الوطني لكرة القدم قبل المشاركات القارية والدولية، والتأكيد على أن تمثيل مصر مسؤولية وطنية تتطلب بذل أقصى الجهد.

وفي السياق نفسه، التكريم الرئاسي لا يرتبط دائما بحصد الكؤوس، وإنما بقيمة الإنجاز الذي حققه المنتخب ومدى تشريفه للدولة في المحافل الدولية. فالوصول إلى مراحل متقدمة من بطولة بحجم كأس العالم، وتقديم أداء تنافسي أمام كبار المنتخبات، يعد إنجازا يستحق التقدير، خاصة إذا نجح الفريق في كسب احترام الجماهير والمعلقين.

ويحمل التكريم عدة رسائل، أبرزها:

تقدير الجهد المبذول من اللاعبين والجهاز الفني طوال مشوار البطولة، بغض النظر عن النتيجة النهائية.

ترسيخ ثقافة تقدير الأداء المشرف، بحيث لا يكون التقدير مقصورا على الفوز بالبطولات، وإنما يشمل الالتزام والروح القتالية وتمثيل مصر بصورة تليق بها.

رفع الروح المعنوية للاعبين وتحفيزهم على مواصلة التطور والاستعداد للاستحقاقات المقبلة.

توجيه رسالة إلى الشباب بأن الدولة تساند أبناءها الذين يبذلون أقصى ما لديهم لرفع اسم مصر في المحافل الدولية.

تعزيز مكانة الرياضة كأحد أدوات القوة الناعمة التي تعكس صورة الدولة أمام العالم، وتساهم في تعزيز الانتماء الوطني.

والجدير بالذكر، أن التكريم الرئاسي للمنتخب في هذه المرحلة يحمل رسالة واضحة بأن الأداء المشرف والروح القتالية محل تقدير، حتى في ظل المنافسة مع كبار منتخبات العالم. كما يعكس إيمان الدولة بأن الرياضة أصبحت أحد أهم أدوات تعزيز الهوية الوطنية وترسيخ صورة مصر إقليميا ودوليا.

وأقيم اليوم السبت، استقبال شعبى جماهيرى بمدينة العلمين، للاحتفال بالمنتخب الوطنى المصرى بعد عودته من مشاركة مونديال 2026، بحضور عدد كبير من نجوم الفن ورجال الإعلام والسياسة والرياضيين، حيث يواصل نجوم منتخب مصر مراسم الاحتفال الشعبي مع جماهير الكرة.

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 وكانت مدينة العلمين شهدت أجواء احتفالية امتزجت فيها الهتافات الوطنية برفع الأعلام المصرية، بوصول المنتخب المصري إلى العلمين عقب مشوارهم المشرف في بطولة كأس العالم وحرصت الجماهير من جميع محافظات مصر ،  على التعبير عن امتنانها للاعبين والجهاز الفني مرددة: «شكرا... شرفتونا».

ويستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، اليوم السبت، بمدينة العلمين، بعثة المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، عقب انتهاء مشاركة «الفراعنة» في بطولة كأس العالم 2026 التي أقيمت في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

اليوم.. الرئيس السيسي يكرم بعثة منتخب مصر بعد إنجاز مونديال 2026

ويأتي استقبال الرئيس السيسي تقديرا للمستوى المميز الذي ظهر به المنتخب المصري خلال منافسات البطولة، والجهود الكبيرة التي بذلها اللاعبون والجهاز الفني على مدار مشوارهم في المونديال.

ومن المقرر أن يشهد اللقاء تكريم لاعبي المنتخب الوطني، والجهاز الفني بقيادة حسام حسن، بالإضافة إلى أعضاء الجهازين الطبي والإداري، ومسؤولي الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة هاني أبو ريدة.

وقدم المنتخب المصري مستويات قوية منذ بداية البطولة، حيث افتتح مشواره في دور المجموعات بالتعادل أمام منتخب بلجيكا بنتيجة 1-1، ثم حقق فوزا مهما على نيوزيلندا بنتيجة 3-1، قبل أن يتعادل مع إيران بنتيجة 1-1.

وفي دور الـ 32، خاض المنتخب مواجهة قوية أمام أستراليا انتهت بالتعادل 1-1، قبل أن يحسم "الفراعنة" التأهل إلى دور الـ16 عن طريق ركلات الترجيح بنتيجة 4-2.

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وتوقفت رحلة الفراعنة في دور الـ16 بعد الخسارة أمام الأرجنتين بنتيجة 3-2، في اللقاء الذي أقيم على ملعب «مرسيدس بنز» بمدينة أتلانتا الأمريكية.

وصول بعثة منتخب مصر إلى مطار العلمين الجديدة (بث مباشر)

واستقبال الرئيس السيسي لمنتخب مصر أكثر من مجرد احتفاء ببعثة رياضية؛ فهو توثيق رسمي لإنجاز صنع حالة من الفخر الوطني، ورسالة تؤكد أن الدولة تقدر كل من يرفع اسم مصر عاليا في المحافل الدولية. 

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بينما يطوي المنتخب صفحة بطولة استثنائية، يفتح هذا التكريم صفحة جديدة عنوانها أن الإنجازات الحقيقية لا تقاس بالكؤوس وحدها، وإنما بما تتركه من أثر في وجدان الشعب، وما تمثله من حافز لمواصلة صناعة النجاح في المستقبل. 

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